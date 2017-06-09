Глава правящей партии Ирландии: Британия теперь не обладает правом на "жесткий" Brexit

ДУБЛИН, 9 июня. /Корр. ТАСС Владимир Зибров/. Итоги парламентских выборов в Британии лишают Лондон право отстаивать "жесткий" вариант выхода из состава ЕС. Об этом говорится в официальном заявлении лидера правящей партии Ирландии Fine Gael Лео Варадкара.

"Результаты выборов в Соединенном королевстве указывают на то, что у британцев нет мандата на продвижение "жесткого" Brexit. Это открывает новые возможности для Ирландии", - указал Варадкар, победивший 2 июня на внутрипартийных выборах Fine Gael. Как ожидается, на одном из ближайших заседаний парламент Ирландии утвердит его кандидатуру на пост нового премьер-министра Ирландской республики.

Ранее Варадкар уже указывал на недопустимость "жесткого" сценария разрыва между Британией и ЕС. Он заявлял, что твердо намерен добиваться на посту премьера соглашения, которое сохраняло бы "прозрачность" границы между севером и югом Ирландии для торговли и передвижения, а также "уважало демократический выбор североирландцев", проголосовавших на референдуме по Brexit в пользу сохранения Британии в составе единой Европы.

Великобритания должна выйти из ЕС не позднее марта 2019 года на основании введения в действие Терезой Мэй статьи 50 Лиссабонского договора о ЕС. Этот шаг дает старт переговорам между официальным Лондоном и властями ЕС в Брюсселе об условиях Brexit, которые должны начаться 19 июня.

Так называемый "жесткий" сценарий Brexit означает выход Британии из европейской зоны свободной торговли и снижение уровня отношений с сообществом до простых торговых соглашений.