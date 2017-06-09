Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минобороны Украины расширит перечень сержантских званий по американскому образцу

Международная панорама
9 июня, 15:15 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 9, июня. /ТАСС

Предполагается ввести следующие звания: штаб-сержант, мастер-сержант, старший мастер-сержант, главный мастер-сержант

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 9 июня. /ТАСС/. Министерство обороны Украины планирует в скором будущем дополнить имеющиеся звания сержантского состава четырьмя новыми - по образцу армии США и некоторых стран НАТО. Об этом  на брифинге сообщила представитель военного ведомства Оксана Гаврилюк.

"Министерство обороны разработало законопроект, которым введет новые звания. В частности, предусмотрено повышение роли сержантского и старшинского состава армии в соответствии со стандартами НАТО", - сказала она. По словам Гаврилюк, предлагается среди прочего установление новых воинских званий: штаб-сержант, мастер-сержант, старший мастер-сержант, главный мастер-сержант, а также их аналоги для флота штаб-старшина, мастер-старшина, старший мастер- старшина и главный мастер-старшина.

С этой целью, пояснила представитель Минобороны, идет подготовка поправок в закон "О воинской обязанности и военной службе", а также в Устав внутренней службы и Дисциплинарный устав. Всего, добавила она, военное ведомство предлагает принять 26 документов, которые направлены на реформирование военного сектора.

Одним из подобных новшеств в армии Украины за последние годы стала "декоммунизация" офицерских погон. Летом прошлого года привычные пятиконечные звезды на них заменили рифлеными квадратами.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: интервью с Путиным, ланч с Обамой и прогулки под дождем с принцем Гарри
Как дилетанты и художники возрождают древние ремесла
Северный флот России
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Средние баллы ЕГЭ по географии и информатике в 2017 году выросли
2
Юлию Хрущеву похоронят 13 июня на Троекуровском кладбище
3
Следователи начали проверку по факту гибели внучки Хрущева
4
Трамп заявил, что экс-директор ФБР "сливает секреты"
5
Стоун полагает, что Путин мыслит как шахматист и находится в отличной спортивной форме
6
Чего добилась Эльвира Набиуллина на посту главы Банка России
7
Суд Брюсселя снял арест с российской собственности в Бельгии
Темы дня
Загрузка...
Реклама