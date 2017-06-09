Минобороны Украины расширит перечень сержантских званий по американскому образцу

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КИЕВ, 9 июня. /ТАСС/. Министерство обороны Украины планирует в скором будущем дополнить имеющиеся звания сержантского состава четырьмя новыми - по образцу армии США и некоторых стран НАТО. Об этом на брифинге сообщила представитель военного ведомства Оксана Гаврилюк.
"Министерство обороны разработало законопроект, которым введет новые звания. В частности, предусмотрено повышение роли сержантского и старшинского состава армии в соответствии со стандартами НАТО", - сказала она. По словам Гаврилюк, предлагается среди прочего установление новых воинских званий: штаб-сержант, мастер-сержант, старший мастер-сержант, главный мастер-сержант, а также их аналоги для флота штаб-старшина, мастер-старшина, старший мастер- старшина и главный мастер-старшина.
С этой целью, пояснила представитель Минобороны, идет подготовка поправок в закон "О воинской обязанности и военной службе", а также в Устав внутренней службы и Дисциплинарный устав. Всего, добавила она, военное ведомство предлагает принять 26 документов, которые направлены на реформирование военного сектора.
Одним из подобных новшеств в армии Украины за последние годы стала "декоммунизация" офицерских погон. Летом прошлого года привычные пятиконечные звезды на них заменили рифлеными квадратами.