В Иране задержали свыше 40 подозреваемых в причастности к терактам в Тегеране

ТЕГЕРАН, 9 июня. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Силы безопасности Ирана задержали 41 человека по подозрению в причастности к терактам в Тегеране и принадлежности к ваххабитским группировкам. Об этом сообщил новостной телеканал IRINN со ссылкой на Министерство информации ИРИ (иранские спецслужбы).

"В результате серии операций, которые проводились при содействии бдительных соотечественников, в провинциях Керманшах, Курдистан, Западный Азербайджан и Тегеран задержан 41 член экстремистских и ваххабитских группировок. У задержанных изъяты средства связи, поддельные документы, снаряжение для проведения террористических акций", - говорится в заявлении министерства.

7 июня в столице Ирана одновременно были совершены две террористические атаки. Первая группа террористов в составе двух человек ворвалась в мавзолей имама Хомейни, один из нападавших подорвал себя, второй был уничтожен в столкновении с сотрудниками полиции. Вторая группа в составе четырех человек атаковала парламент и проникла на верхние этажи административного здания. В результате реагирования спецслужб трое террористов были уничтожены, четвертый подорвал себя.

Жертвами терактов стали 17 человек, еще около 50 получили ранения.