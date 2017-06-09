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В Иране задержали свыше 40 подозреваемых в причастности к терактам в Тегеране

Международная панорама
9 июня, 15:51 UTC+3 ТЕГЕРАН /Корр. ТАСС, Константин Казеев

По данным спецслужб страны, у задержанных изъяты средства связи, поддельные документы, снаряжение для проведения террористических акций

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ТЕГЕРАН, 9 июня. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Силы безопасности Ирана задержали 41 человека по подозрению в причастности к терактам в Тегеране и принадлежности к ваххабитским группировкам. Об этом сообщил новостной телеканал IRINN со ссылкой на Министерство информации ИРИ (иранские спецслужбы).

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"В результате серии операций, которые проводились при содействии бдительных соотечественников, в провинциях Керманшах, Курдистан, Западный Азербайджан и Тегеран задержан 41 член экстремистских и ваххабитских группировок. У задержанных изъяты средства связи, поддельные документы, снаряжение для проведения террористических акций", - говорится в заявлении министерства.

7 июня в столице Ирана одновременно были совершены две террористические атаки. Первая группа террористов в составе двух человек ворвалась в мавзолей имама Хомейни, один из нападавших подорвал себя, второй был уничтожен в столкновении с сотрудниками полиции. Вторая группа в составе четырех человек атаковала парламент и проникла на верхние этажи административного здания. В результате реагирования спецслужб трое террористов были уничтожены, четвертый подорвал себя.

Жертвами терактов стали 17 человек, еще около 50 получили ранения.

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