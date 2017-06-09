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Президент Монголии на встрече с Путиным отметил позитивное развитие отношений с РФ

Международная панорама
9 июня, 15:51 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 9, июня. /ТАСС

Цахиагийн Элбэгдорж добавил, что отношения с Москвой являются самым важным вопросом в международной повестке для Улан-Батора

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АСТАНА, 9 июня. /ТАСС/. Президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж отметил позитивное развитие отношений между его страной и Россией. Речь об этом шла на встрече монгольского лидера и президента РФ Владимира Путина.

"С Россией хорошие отношения, из России хорошие инвестиции", - сказал Элбэгдорж на встрече с Путиным, которая состоялась на полях саммита ШОС. Обращаясь к российскому коллеге на русском языке, президент Монголии также отметил, что отношения с Москвой являются самым важным вопросом в международной повестке для Улан-Батора.

Путин выразил готовность обсудить с Элбэгдоржем вопросы двустороннего сотрудничества.

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Саммит ШОС в Астане
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Цахиагийн Элбэгдорж Путин, Владимир Владимирович
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