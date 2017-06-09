Президент Монголии на встрече с Путиным отметил позитивное развитие отношений с РФ

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АСТАНА, 9 июня. /ТАСС/. Президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж отметил позитивное развитие отношений между его страной и Россией. Речь об этом шла на встрече монгольского лидера и президента РФ Владимира Путина.
"С Россией хорошие отношения, из России хорошие инвестиции", - сказал Элбэгдорж на встрече с Путиным, которая состоялась на полях саммита ШОС. Обращаясь к российскому коллеге на русском языке, президент Монголии также отметил, что отношения с Москвой являются самым важным вопросом в международной повестке для Улан-Батора.
Путин выразил готовность обсудить с Элбэгдоржем вопросы двустороннего сотрудничества.