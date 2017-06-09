Венгерский депутат: Киев избегает диалога по проблеме венгерского меньшинства Закарпатья

ВЕНА, 9 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Венгрия пытается урегулировать проблемы венгерского меньшинства в Закарпатье, однако Украина отказывается от диалога. Об этом заявил в интервью корреспонденту ТАСС заместитель председателя Комитета по международным делам Государственного собрания (парламента) Венгрии и руководитель внешнеполитического отдела Движения "За лучшую Венгрию" ("Йоббик") Мартон Дьёндьёши.

Парламентарий посетовал, что на венгров, которые поддерживает идею автономии в Закарпатье, "на регулярной основе давят, их арестовывают, доставляют в полицейские участки". "У Венгрии нет других вариантов, кроме как защищать свое меньшинство в Закарпатье, - сказал собеседник. - Правда, в современных обстоятельствах невозможно вести нормальный диалог с украинскими представителями, потому что они нас не слышат, не видят и даже не хотят понимать. Они полностью помешаны на какой-то своей идее и собственном представлении об Украине".

"Украинская политическая элита просто отказывается признавать, что Украина - это многонациональная страна. Там живут русское, венгерское, румынское, русинское, польское и белорусское меньшинства, и если государство не уважает их автономные права, культуру, идентичность - это будет бесконечный конфликт. Украина не сможет выйти победителем из этой войны. Страны, которые поддерживают свои меньшинства, будут бороться за их права и будут бороться против позиции Украины", - сказал депутат.

Он также обратил внимание на то, что проблемы, с которыми сталкиваются венгры на Украине, характерны также для русскоязычного, польского, румынского и русинского меньшинств. "Мы не одни на этом поле боя. Мы будем бороться за их права, будем склонять венгерское правительство к тому, чтобы оно ясно акцентировало внимание на том, что венграм нужна автономия в Закарпатье", - добавил Дьёндьёши.