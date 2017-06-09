Венгерский депутат: Киев избегает диалога по проблеме венгерского меньшинства Закарпатья

Биография российского тренера Леонида СлуцкогоБиографии и справки 9 июня, 16:27
CNN: адвокат Трампа намерен подать иск на экс-директора ФБР в Минюст и СенатМеждународная панорама 9 июня, 16:24
Сборная России по футболу 14 июня проведет открытую для болельщиков тренировкуСпорт 9 июня, 16:21
Комитет по этике РФС не сможет применить санкции к Слуцкому после его назначения в "Халл"Спорт 9 июня, 16:18
Два человека погибли при пожаре на складах у Киевского вокзала в МосквеПроисшествия 9 июня, 16:18
Петербург встретил первых гостей Кубка конфедераций прохладой и дождемСпорт 9 июня, 16:07
Лидер секты "бог Кузя" останется в СИЗО до сентябряПроисшествия 9 июня, 16:04
Первушина и Потапова вышли в финал Roland Garros в парном разряде среди юниоровСпорт 9 июня, 16:02
"Ростов" заключил контракт с бывшим защитником "Спартака" ПаршивлюкомСпорт 9 июня, 16:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЕНА, 9 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Венгрия пытается урегулировать проблемы венгерского меньшинства в Закарпатье, однако Украина отказывается от диалога. Об этом заявил в интервью корреспонденту ТАСС заместитель председателя Комитета по международным делам Государственного собрания (парламента) Венгрии и руководитель внешнеполитического отдела Движения "За лучшую Венгрию" ("Йоббик") Мартон Дьёндьёши.
Парламентарий посетовал, что на венгров, которые поддерживает идею автономии в Закарпатье, "на регулярной основе давят, их арестовывают, доставляют в полицейские участки". "У Венгрии нет других вариантов, кроме как защищать свое меньшинство в Закарпатье, - сказал собеседник. - Правда, в современных обстоятельствах невозможно вести нормальный диалог с украинскими представителями, потому что они нас не слышат, не видят и даже не хотят понимать. Они полностью помешаны на какой-то своей идее и собственном представлении об Украине".
"Украинская политическая элита просто отказывается признавать, что Украина - это многонациональная страна. Там живут русское, венгерское, румынское, русинское, польское и белорусское меньшинства, и если государство не уважает их автономные права, культуру, идентичность - это будет бесконечный конфликт. Украина не сможет выйти победителем из этой войны. Страны, которые поддерживают свои меньшинства, будут бороться за их права и будут бороться против позиции Украины", - сказал депутат.
Он также обратил внимание на то, что проблемы, с которыми сталкиваются венгры на Украине, характерны также для русскоязычного, польского, румынского и русинского меньшинств. "Мы не одни на этом поле боя. Мы будем бороться за их права, будем склонять венгерское правительство к тому, чтобы оно ясно акцентировало внимание на том, что венграм нужна автономия в Закарпатье", - добавил Дьёндьёши.