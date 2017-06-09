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Прокуратура Польши предъявила выходцу из Чечни обвинения в пособничестве терроризму

Международная панорама
9 июня, 16:10 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина

Мужчине грозит от шести месяцев до восьми лет лишения свободы

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ВАРШАВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Польская прокуратура передала в суд обвинительное заключение по делу гражданина России, задержанного Агентством внутренней безопасности Польши (АВБ) и обвиняемого в поддержке террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщает Польское агентство печати.

"Из материалов АВБ следует, что этот мужчина состоял в запрещенной международным правом военной наемной службе и принимал участие в военных действиях на территории Сирии в рядах ИГ", - цитирует агентство слова пресс-секретаря координирующего в польском правительстве работу спецслужб министра Станислава Жарина. Сообщается также, что обвиняемый незаконно хранил при себе оружие.

Предъявленные прокуратурой обвинения касаются периода между ноябрем 2013 года и концом 2014 года. "Мужчине грозит от 6 месяцев до 8 лет лишения свободы", - указал пресс- секретарь.

Выходец из Чечни Кюри А. (фамилия по польским законам не разглашается) был задержан АВБ Польши в конце марта текущего года. В его квартире был проведен обыск. С 24 марта он находится под арестом.

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