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CNN: адвокат Трампа намерен подать иск на экс-директора ФБР в Минюст и Сенат

Международная панорама
9 июня, 16:24 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

Исковую жалобу планируется подать в связи с тем, что Джеймс Коми сообщил постороннему лицу содержание конфиденциальных встреч и разговоров с главой государства

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Адвокат Дональда Трампа Марк Касовиц, 8 июня

Адвокат Дональда Трампа Марк Касовиц, 8 июня

© AP Photo/Manuel Balce Ceneta

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Президент США Дональд Трамп планирует подать исковую жалобу на уволенного им директора ФБР Джеймса Коми в связи с тем, что тот сообщил постороннему лицу содержание конфиденциальных встреч и разговоров с главой государства.

Как сообщила в пятницу телекомпания CNN со ссылкой на собственные источники, жалобу предполагается направить на рассмотрение генерального инспектора Министерства юстиции и юридического комитета Сената Конгресса.

Составлением исковой жалобы занимается адвокат американского лидера Марк Касовиц.

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