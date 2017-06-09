CNN: адвокат Трампа намерен подать иск на экс-директора ФБР в Минюст и Сенат

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Президент США Дональд Трамп планирует подать исковую жалобу на уволенного им директора ФБР Джеймса Коми в связи с тем, что тот сообщил постороннему лицу содержание конфиденциальных встреч и разговоров с главой государства.

Как сообщила в пятницу телекомпания CNN со ссылкой на собственные источники, жалобу предполагается направить на рассмотрение генерального инспектора Министерства юстиции и юридического комитета Сената Конгресса.

Составлением исковой жалобы занимается адвокат американского лидера Марк Касовиц.