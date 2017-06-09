Во Франции начато следствие в отношении партии, входящей в правительственную коалицию

ПАРИЖ, 9 июня. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Прокуратура Парижа инициировала предварительное расследование в связи с переданными ей сведениями о возможном хищении общественных средств представителями партии "Демократическое движение". Как указывается в заявлении ведомства, расследуется возможное "злоупотребление доверием и получение финансовых средств таким незаконным путем".

Партия министра

Партия "Демократическое движение", лидером которой является нынешний министр юстиции Франсуа Байру, поддержала на президентских выборах этого года кандидатуру Эмманюэля Макрона и в настоящее время образует коалицию с его движением "Республика на марше" в свете предстоящих в июне выборов в Национальное собрание.

Как стало известно, 7 июня прокуратура Парижа получила заявление и финансовые документы от одного из работников аппарата партии "Демократическое движение", который утверждает, что находясь на оплачиваемом посту в партии он в то же время в 2011 году был фиктивно оформлен помощником депутата Европейского парламента от этой партии Жан-Люка Беннамья. Никакой реальной работы в Европарламенте он при этом, по его собственным словам, "никогда не выполнял".

Массовые махинации

По данным радиостанции Franceinfo, "аналогичные подозрения в нарушении закона существуют и в отношении еще десятка работников аппарата партии "Демократическое движение". Все эти действия относятся к периоду 2009-2014 годов. Официальный представитель партии Ян Верлинг утверждал в пятницу в эфире телеканала BFMTV, что "никаких подобных нарушений партией допущено не было".

Серия расследований

Нынешнее предварительное расследование - уже третье, касающееся хищения финансовых средств Европарламента методом создания фиктивных рабочих мест. Так, 22 марта во Франции начато предварительное расследование относительно 19 евродепутатов, среди которых нынешняя министр по европейским делам Марьэль де Сарнез, в прошлом ближайший соратник Байру в его партии.

"Нацфронт" под прицелом

Данное расследование было начато после того, как сведения в прокуратуру передала евродепутат от "Национального фронта" Софи Монтель. Она не скрывает, что сделала это в отместку за то, что под следствием о подобных нарушениях в настоящее время уже находится лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен. По данным следствия, Ле Пен из фонда Европарламента выплачивала зарплату сразу нескольким сотрудникам, оформленным как ее парламентские помощники, но находившимся в Париже и не выполнявшим никаких работ, связанных с представительством партии в Европарламенте.

Не вовремя

Скандал с возможным хищением средств представителями руководства "Демократического движения" разразился в крайне невыгодный момент для Макрона. Его "Республика на марше" при поддержке "Демократического движения" не только должна предстать через два дня перед избирателями на первом туре выборов в Национальное собрание. Одновременно Макрон готовит широко разрекламированный им в ходе своей президентской кампании законопроект об этике общественной и политической жизни Франции. Разработчиком закона является лидер "Демократического движения", министр юстиции Франсуа Байру.