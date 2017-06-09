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Турция освободила французского журналиста и депортирует его на родину

Международная панорама
9 июня, 16:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

Матиас Депардон был ранее задержан по обвинению в причастности к пропаганде деятельности Рабочей партии Курдистана, которая запрещена в Турции

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Турецкие власти освободили и депортировали на родину французского журналиста Матиаса Депардона, задержанного месяц назад по обвинению в пропаганде деятельности Рабочей партии Курдистана (РПК, запрещена в Турции). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в администрации президента Франции Эмманюэля Макрона и заявление организации "Репортеры без границ".

По ее данным, журналист был освобожден из центра приема при управлении по делам мигрантов в городе Газиантепе на юге Турции, где он содержался на протяжении месяца, перевезен в Стамбул, откуда он вылетел во Францию.

Матиас Депардон, который проживал в Турции, 8 мая вместе со своим переводчиком поехал в город Хасанкейф, расположенный в провинции Батман, для того, чтобы сделать снимки для издания National Geographic. Там он был задержан вместе с переводчиком по обвинению в причастности к пропаганде РПК на своих личных страницах в социальных сетях. Дело было передано в суд, который принял решение о депортации журналиста.

Власти Франции активно добиваются освобождения журналиста. Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом обсудил ситуацию с задержанием Депардона. Эрдоган заверил, что турецкие власти ускорят следствие в отношении фотожурналиста.

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