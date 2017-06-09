Десятки тысяч человек приняли участие в церемонии похорон жертв терактов в Тегеране

ТЕГЕРАН, 9 июня. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Десятки тысяч человек приняли участие в состоявшейся в пятницу церемонии похорон жертв терактов в Тегеране. Траурная процессия проследовала после традиционного пятничного намаза по улицам иранской столицы, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Участники шествия скандировали лозунги: "Смерть Америке", "Смерть Израилю", "Смерть Аль Саудам", "Нас не запугать". В траурном мероприятии приняли участие руководитель канцелярии духовного лидера ИРИ ходжатольэслам Мохаммади Гольпаегани, президент Ирана Хасан Роухани, спикер парламента Али Лариджани, руководитель судебной власти аятолла Садег Амоли Лариджани.

Покрытые национальными флагами Ирана гробы с телами погибших провезли по центральным улицам на грузовике. Он двигался на минимальной скорости и сопровождался на всем пути следования многотысячной толпой горожан, для которых июньская жара не стала препятствием для участия в церемонии похорон. Автомобильное движение по ряду центральных улиц Тегерана было перекрыто.

7 июня в столице Ирана одновременно были осуществлены две террористические атаки. Первая группа террористов в составе двух человек ворвалась в мавзолей имама Хомейни, один из нападавших подорвал себя, второй был уничтожен в столкновении с сотрудниками полиции. Вторая группа в составе четырех человек атаковала парламент и проникла на верхние этажи административного здания. В результате реагирования спецслужб трое террористов были уничтожены, четвертый подорвал себя.

Жертвами этих терактов стали 17 человек, еще около 50 получили ранения.

На тегеранском кладбище Бехеште Захра, где покоятся герои Исламской революции и восьмилетней войны с Ираком (1980-1988 гг.), в пятницу были похоронены 15 жертв совершенных в среду терактов. Еще двое погибших преданы земле в городе Кум.