Высланные из Молдавии дипломаты РФ были исключены из комиссии по управлению миротворцами

КИШИНЕВ, 9 июня. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Высланные из Молдавии российские дипломаты были исключены из состава Объединенной контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией в Приднестровье, которая состоит из представителей Кишинева, Тирасполя и Москвы. Об этом сообщили в Бюро по реинтеграции правительства республики.

"Из состава ОКК были исключены военный атташе при посольстве РФ, полковник Игорь Довбня, его заместитель, подполковник Александр Грудин, а также майор Дмитрий Раевский. Представители российской делегации были исключены в связи с завершением срока командировки", - говорится в сообщении. По предложению представителей РФ, в состав ОКК был включен старший советник российского посольства Петр Уржумов.

Как прокомментировал журналистам представитель приднестровской делегации в ОКК Василий Вакарчук, инцидент фактически заблокировал работу комиссии. По его мнению, "это очередной шаг к расшатыванию существующего формата миротворческой операции".

Российские миротворцы были введены в зону приднестровского конфликта в соответствии с подписанным с Кишиневом "Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова" от 21 июля 1992 года. В настоящее время они несут службу в разделяющей стороны зоне безопасности вместе с голубыми касками Молдавии и Приднестровья.

Власти Молдавии 29 мая объявили персоной нон грата пять российских дипломатов, которые уже покинули территорию страны. Российский МИД ответил симметрично: персоной нон грата были объявлены пять сотрудников молдавской дипмиссии в Москве.