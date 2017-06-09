Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Число погибших в результате теракта на рынке в Ираке превысило 30 человек

Международная панорама
9 июня, 17:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

Ранены 35 человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Число погибших в результате теракта, совершенного 9 июня в городе Эль-Мусайиб (в 60 км к югу от Багдада), возросло до 31 человека. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в иракских силах безопасности. В результате взрыва бомбы, которую женщина-смертница привела в действие на рынке, ранены 35 человек.

Город Эль-Мусайиб расположен в 30 км к востоку от священного для мусульман-шиитов города Кербела, в котором сегодня произошел другой теракт. Женщина-смертница взорвала бомбу, спрятанную под хиджабом, на автобусной станции. В результате взрыва в Кербеле были ранены четыре человека.

Ответственность за эти два теракта взяла на себя экстремистская организация "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), передает Рейтер.

Как отмечается в докладе Миссии ООН по оказанию содействия Ираку, в мае жертвами насилия в Ираке стали 354 человек, 470 пострадали.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Ирак
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: интервью с Путиным, ланч с Обамой и прогулки под дождем с принцем Гарри
Как дилетанты и художники возрождают древние ремесла
Северный флот России
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МО РФ: вместо борьбы с террористами возглавляемая США коалиция идет на сговор с ИГ
2
Родители задержанного бойца ММА Амриева просят Москалькову разобраться в деле их сына
3
Третье чтение законопроекта о реновации жилищного фонда Москвы пройдет в Думе 14 июня
4
Стоун полагает, что Путин мыслит как шахматист и находится в отличной спортивной форме
5
Средние баллы ЕГЭ по географии и информатике в 2017 году выросли
6
Невидимая планета: почему Нептун синий и какая степень "родства" объединяет его с Тритоном
7
Суд Брюсселя снял арест с российской собственности в Бельгии
Темы дня
Загрузка...
Реклама