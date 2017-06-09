Число погибших в результате теракта на рынке в Ираке превысило 30 человек

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Число погибших в результате теракта, совершенного 9 июня в городе Эль-Мусайиб (в 60 км к югу от Багдада), возросло до 31 человека. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в иракских силах безопасности. В результате взрыва бомбы, которую женщина-смертница привела в действие на рынке, ранены 35 человек.
Город Эль-Мусайиб расположен в 30 км к востоку от священного для мусульман-шиитов города Кербела, в котором сегодня произошел другой теракт. Женщина-смертница взорвала бомбу, спрятанную под хиджабом, на автобусной станции. В результате взрыва в Кербеле были ранены четыре человека.
Ответственность за эти два теракта взяла на себя экстремистская организация "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), передает Рейтер.
Как отмечается в докладе Миссии ООН по оказанию содействия Ираку, в мае жертвами насилия в Ираке стали 354 человек, 470 пострадали.