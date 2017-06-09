Парламент Украины может рассмотреть вопрос о визовом режиме с РФ на следующей неделе

КИЕВ, 9 июня. /ТАСС/. Спикер Верховной рады Андрей Парубий надеется, что на следующей пленарной неделе парламент сможет рассмотреть обращение в министерство иностранных дел о введении визового режима с Россией.

"Я очень надеюсь, что уже на следующей неделе мы сможем выйти на позитивное решение, - сказал он в интервью телеканалу "Рада". - И, как только я увижу в зале голоса, я тут же предложу закон, постановление об обращении в МИД о введении визового режима с РФ".

При этом спикер подчеркнул, что сам является давним принципиальным сторонником такого решения, но считает возможным вынести этот вопрос на голосование только после того, как получит поддержку большинства депутатов. "Я считаю его (вопрос о визовом режиме - прим. ТАСС) очень важным и актуальным, и вместе с тем я уверен, что его нужно ставить в зал только тогда, когда мы увидим его полную поддержку. Ибо неуспех по этому голосованию был бы неуспехом не только украинского парламента, но и украинского дела в целом", - сказал спикер Рады.

Идею ввести визовый режим с Россией озвучила фракция партии Арсения Яценюка "Народной фронт", потребовавшая в конце мая рассмотреть это предложение в парламенте. Комментируя данную инициативу, глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что если Киев пойдет на этот шаг, Москва ответит зеркальными мерами. При этом он напомнил, что в РФ находится 2-3 млн украинских мигрантов. В четверг на этой неделе депутат Верховной рады, представитель президента Украины в парламенте Ирина Луценко отметила, что введение визового режима с РФ обойдется Украине в сумму около 1,5-2 млрд гривен ($57,5-75 млн) и принесет стране "больше проблем, чем выгоды".