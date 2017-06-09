Спецпосланник президента Южной Кореи рассчитывает на активизацию сотрудничества с РФ

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СЕУЛ, 9 июня. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Предстоящие переговоры лидеров России и Республики Корея Мун Чжэ Ина и Владимира Путина помогут активизировать экономическое взаимодействие двух стран. Об этом заявил на приеме в посольстве РФ по случаю Дня России спецпосланник президента Республики Корея, депутат парламента Сон Ён Гиль.
"Большие ожидания связаны с планируемой встречей наших двух лидеров на полях саммита G20 в Гамбурге в июле, а также в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре. Надеюсь, что успешные переговоры между двумя лидерами внесут вклад в более предметное расширение обменов и сотрудничества", - подчеркнул Сон Ён Гиль.
Спецпосланник отметил, что в ходе предвыборной кампании президента Республики Корея Мун Чжэ Ина он работал над планами расширения экономического взаимодействия с Россией, в частности, "в таких областях, как поставки газа из Восточной Сибири и Сахалина, расширение железнодорожной сети и линий электропередачи в Корею, освоение Северного морского пути, а также развитие российского Дальнего Востока".
После избрания Мун Чжэ Ина президентом РК Сон Ён Гиль посетил Москву в качестве его специального посланника и был принят президентом РФ.
"В ходе переговоров с Путиным стало ясно, что лидеры наших стран имеют схожие взгляды на многие вопросы, такие как двустороннее экономическое сотрудничество, трехстороннее взаимодействие, вовлекающее Пхеньян, а также пути разрешения северокорейской ядерной проблемы", - подчеркнул он.
В 2016 году товарооборот России с Республикой Корея составил $15,14 млрд - на 16,16% меньше по сравнению с 2015 годом.