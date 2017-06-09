Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Спецпосланник президента Южной Кореи рассчитывает на активизацию сотрудничества с РФ

Международная панорама
9 июня, 18:02 UTC+3 СЕУЛ /Корр. ТАСС, Станислав Варивода

Сон Ён Гиль отметил, что большие ожидания связаны с планируемой встречей президентов Республики Корея и России на полях саммита G20 в Гамбурге

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЕУЛ, 9 июня. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Предстоящие переговоры лидеров России и Республики Корея Мун Чжэ Ина и Владимира Путина помогут активизировать экономическое взаимодействие двух стран. Об этом заявил на приеме в посольстве РФ по случаю Дня России спецпосланник президента Республики Корея, депутат парламента Сон Ён Гиль.

"Большие ожидания связаны с планируемой встречей наших двух лидеров на полях саммита G20 в Гамбурге в июле, а также в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре. Надеюсь, что успешные переговоры между двумя лидерами внесут вклад в более предметное расширение обменов и сотрудничества", - подчеркнул Сон Ён Гиль.

Интервью

Специальный посланник Республики Корея Сон Ен Гиль

Сон Ён Гиль: в Сеуле возлагают большие надежды на Россию

Перейти в раздел Интервью

Спецпосланник отметил, что в ходе предвыборной кампании президента Республики Корея Мун Чжэ Ина он работал над планами расширения экономического взаимодействия с Россией, в частности, "в таких областях, как поставки газа из Восточной Сибири и Сахалина, расширение железнодорожной сети и линий электропередачи в Корею, освоение Северного морского пути, а также развитие российского Дальнего Востока".

После избрания Мун Чжэ Ина президентом РК Сон Ён Гиль посетил Москву в качестве его специального посланника и был принят президентом РФ.

"В ходе переговоров с Путиным стало ясно, что лидеры наших стран имеют схожие взгляды на многие вопросы, такие как двустороннее экономическое сотрудничество, трехстороннее взаимодействие, вовлекающее Пхеньян, а также пути разрешения северокорейской ядерной проблемы", - подчеркнул он.

В 2016 году товарооборот России с Республикой Корея составил $15,14 млрд - на 16,16% меньше по сравнению с 2015 годом.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Республика Корея
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: интервью с Путиным, ланч с Обамой и прогулки под дождем с принцем Гарри
Как дилетанты и художники возрождают древние ремесла
Северный флот России
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Поклонская показала документы в подтверждение слов, что квартира в Донецке не ее
2
В работе банкоматов Сбербанка произошли перебои
3
МО РФ: вместо борьбы с террористами возглавляемая США коалиция идет на сговор с ИГ
4
Общественная палата назвала 10 самых добрых городов России
5
Генштаб: ситуация в Сирии улучшилась с подписанием меморандума о зонах деэскалации
6
ФАС: высокие цены на продукты в Крыму являются результатом картельных сговоров
7
Венгерский депутат: Украина развалится из-за отсутствия автономии у этнических меньшинств
Темы дня
Загрузка...
Реклама