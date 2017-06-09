Лидер демократов в Палате представителей США утверждает, что Трамп злоупотреблял властью

ВАШИНГТОН, 9 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Нэнси Пелоси утверждает, что американский президент Дональд Трамп злоупотреблял властью во время контактов с тогдашним директором ФБР Джеймсом Коми. Уверенность в этом конгрессмен выразила в пятницу во время беседы с журналистами.

"Нет сомнений, что он злоупотреблял властью", - сказала она, отвечая на их вопросы. Говоря о "создании Трампом препятствия правосудию", Пелоси подчеркнула, что это необходимо доказать фактами, поиском которых занимаются законодатели.

В четверг Коми выступал на слушаниях в Конгрессе и рассказал, что Трамп требовал от него "лояльности". Пелоси назвала такое поведение президента "выходящим за рамки приличия". По ее словам, глава государства "вел себя с Коми как хулиган".

Однако конгрессмен подчеркнула, что демократы "готовы работать с администрацией и республиканцами по вопросам принятия законопроектов о рабочих местах и улучшению инфраструктуры, а также над усовершенствованием налогового кодекса". Тем не менее Пелоси подчеркнула, что "до сих пор не видит" в стране "повышения экономического роста, создания хорошо оплачиваемых рабочих мест и сокращения дефицита" экономики. По ее мнению, "единственный законопроект, направленный Трампом в Конгресс... приведет к потере 1,8 млн рабочих мест".

На слушаниях экс-директор ФБР заявил, что глава государства требовал от него заверений в лояльности и прекращения разбирательства, касающегося бывшего помощника президента по национальной безопасности Майкла Флинна. Адвокат американского лидера Марк Касовиц позднее опроверг эти утверждения.

9 мая Трамп отправил Коми в отставку, подчеркнув, что не был удовлетворен его работой. Таким образом он прослужил на своем посту неполных четыре года, хотя обычно директор ФБР назначается на 10-летний срок. Увязки с четырехлетним циклом президентских полномочий отсутствует, чтобы подчеркнуть, что руководитель спецслужбы в своей работе остается сугубо вне политики.