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Пенс: администрация Трампа намерена увеличить военный бюджет и уничтожить ИГ

Международная панорама
9 июня, 19:10 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко

В проекте бюджета на 2018 год администрация предлагает Конгрессу увеличить ассигнования на нужды военного ведомства на 10% или на $54 млрд

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НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Администрация Трампа намерена укрепить военную мощь Америки и уже представила в Конгресс проект бюджета, предусматривающий резкое увеличение военных расходов. Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс, выступая перед группой военнослужащих на авиабазе Доббинс в штате Джорджия.

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© AP Photo/Patrick Semansky

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Президент Трамп - "это лучший президент для американских военнослужащих", заявил Пенс, поскольку с его приходом в Белый дом "предпринимаются все возможные усилия для того, чтобы добиться исторических по масштабам инвестиций в развитие вооруженных сил".

"Мы добьемся этого, - заявил вице-президент. - Вооруженные силы будут укреплены, будет восстановлен американский арсенал демократии, военнослужащие получат в свое распоряжение те средства, которые необходимы для защиты Америки".

В проекте бюджета, направленном на рассмотрение Конгресса, напомнил Майкл Пенс, "президент Трамп предложил самое крупное увеличение военных расходов" с 1980-х годов.

Во время недавней поездки в Европу, продолжал Пенс, президент Трамп "подтвердил готовность Америки выступать вместе с союзниками против общих угроз". "Мы уничтожим группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ - прим. ТАСС)", - заявил вице-президент, - Мы устраним раковую опухоль терроризма". Он отметил, что США "готовы бороться и добиваться победы в любом конфликте, где затрагиваются интересы Америки".

В проекте бюджета на 2018 год администрация предлагает Конгрессу увеличить ассигнования на нужды военного ведомства на 10% или на $54 млрд.

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Персоны
Пенс, Майкл (Майк)
Темы
Борьба с "Исламским государством"
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