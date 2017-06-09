Пенс: администрация Трампа намерена увеличить военный бюджет и уничтожить ИГ

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Администрация Трампа намерена укрепить военную мощь Америки и уже представила в Конгресс проект бюджета, предусматривающий резкое увеличение военных расходов. Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс, выступая перед группой военнослужащих на авиабазе Доббинс в штате Джорджия.

Президент Трамп - "это лучший президент для американских военнослужащих", заявил Пенс, поскольку с его приходом в Белый дом "предпринимаются все возможные усилия для того, чтобы добиться исторических по масштабам инвестиций в развитие вооруженных сил".

"Мы добьемся этого, - заявил вице-президент. - Вооруженные силы будут укреплены, будет восстановлен американский арсенал демократии, военнослужащие получат в свое распоряжение те средства, которые необходимы для защиты Америки".

В проекте бюджета, направленном на рассмотрение Конгресса, напомнил Майкл Пенс, "президент Трамп предложил самое крупное увеличение военных расходов" с 1980-х годов.

Во время недавней поездки в Европу, продолжал Пенс, президент Трамп "подтвердил готовность Америки выступать вместе с союзниками против общих угроз". "Мы уничтожим группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ - прим. ТАСС)", - заявил вице-президент, - Мы устраним раковую опухоль терроризма". Он отметил, что США "готовы бороться и добиваться победы в любом конфликте, где затрагиваются интересы Америки".

В проекте бюджета на 2018 год администрация предлагает Конгрессу увеличить ассигнования на нужды военного ведомства на 10% или на $54 млрд.