В США 12 сторонникам демократов предъявлены обвинения в нарушениях перед выборами

Дзюдоист Галстян жалеет, что решение о новой дисциплине на Играх не приняли до 2012 годаСпорт 9 июня, 19:27
Фонд "Арифметика добра" проведет тысячу консультаций для приемных родителейСоциальная ответственность 9 июня, 19:18
УЕФА: "Зенит", "Локомотив" и "Краснодар" выполнили условия fair-play в сезоне-2016/17Спорт 9 июня, 19:17
Колобков положительно оценил увеличение числа дисциплин в фехтовании на ОИСпорт 9 июня, 19:09
Тысячи паломников отпраздновали 350-летие обретение мощей святого Нила СтолобенскогоОбщество 9 июня, 19:07
Исполком МОК одобрил одновременный выбор столиц Олимпиад 2024 и 2028 годовСпорт 9 июня, 19:07
Тренер: российские дзюдоисты поборются за победу в командном турнире на ОИ в ТокиоСпорт 9 июня, 19:03
Вавринка обыграл Маррея в полуфинале Roland GarrosСпорт 9 июня, 18:57
В работе банкоматов Сбербанка произошли перебоиЭкономика и бизнес 9 июня, 18:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Прокуратура штата Индиана предъявила обвинения 12 лицам в нарушениях при учете регистрационных бланков избирателей до всеобщих выборов в США в ноябре 2016 года. Речь идет о сотрудниках организации, связанной с Демократической партией, сообщило информационное агентство Associated Press (AP).
Победивший на выборах республиканец Дональд Трамп неоднократно заявлял о наличии достаточно веских оснований подозревать, что не менее 3 млн человек проголосовали незаконно на выборах 8 ноября 2016 года. Он неоднократно предупреждал о решимости "провести широкомасштабное расследование фальсификаций на выборах". По его данным, в результате различных махинаций миллионы голосов были незаконно занесены в актив его бывшей соперницы Хиллари Клинтон.
В итоге Клинтон, согласно официальным отчетам, собрала в стране в целом почти на 3 млн голосов больше, чем Трамп. Но практического значения это не имеет. На всеобщих выборах в США кандидаты борются за голоса не индивидуальных избирателей, а выборщиков, причем в каждом штате отдельно. Республиканец взял верх в 30 штатах из 50 и набрал 306 голосов выборщиков, тогда как для общей победы достаточно было 270.