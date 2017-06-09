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В США 12 сторонникам демократов предъявлены обвинения в нарушениях перед выборами

Международная панорама
9 июня, 19:28 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

Сотрудники организации, связанной с Демократической партией, обвиняются в нарушениях при учете регистрационных бланков избирателей до всеобщих выборов

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НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Прокуратура штата Индиана предъявила обвинения 12 лицам в нарушениях при учете регистрационных бланков избирателей до всеобщих выборов в США в ноябре 2016 года. Речь идет о сотрудниках организации, связанной с Демократической партией, сообщило информационное агентство Associated Press (AP).

Победивший на выборах республиканец Дональд Трамп неоднократно заявлял о наличии достаточно веских оснований подозревать, что не менее 3 млн человек проголосовали незаконно на выборах 8 ноября 2016 года. Он неоднократно предупреждал о решимости "провести широкомасштабное расследование фальсификаций на выборах". По его данным, в результате различных махинаций миллионы голосов были незаконно занесены в актив его бывшей соперницы Хиллари Клинтон.

В итоге Клинтон, согласно официальным отчетам, собрала в стране в целом почти на 3 млн голосов больше, чем Трамп. Но практического значения это не имеет. На всеобщих выборах в США кандидаты борются за голоса не индивидуальных избирателей, а выборщиков, причем в каждом штате отдельно. Республиканец взял верх в 30 штатах из 50 и набрал 306 голосов выборщиков, тогда как для общей победы достаточно было 270.

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