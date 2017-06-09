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Юнкер: Европа не может полагаться на США так, как раньше

Международная панорама
9 июня, 19:44 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Антон Долгунов

При этом глава Еврокомиссии отметил, что не видит альтернатив тесному трансатлантическому сотрудничеству

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БЕРЛИН, 9 июня. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Европа должна осознавать свою ответственность, поскольку полагаться на США так, как раньше, уже нельзя. Об этом заявил глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер в интервью, которое было опубликовано в электронной версии немецкого еженедельника Der Spiegel.

"Трамп (президент США Дональд Трамп - прим. ТАСС) является партнером, которого непросто как-то квалифицировать. Политическим ремеслом - в благородном смысле этого слова - в отличие от нас в Европе он владеет немного по-другому. Его образ действий принуждает европейцев к иному уровню ответственности. Нас не прижали к стене, но, выражаясь формулировками немецкого канцлера, мы больше не можем полагаться на США так, как раньше", - сказал Юнкер.

При этом глава Еврокомиссии отметил, что не видит альтернатив тесному трансатлантическому сотрудничеству. "Других возможностей для союза нет, в том числе для США", - полагает он.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель две недели назад заявила, что прошли времена, когда европейцы "могли полностью положиться на других". Данные слова были произнесены после саммитов НАТО и Группы семи, которые ознаменовались разногласиями с Трампом по ряду вопросов. В этой связи местные СМИ трактовали высказывания Меркель так, будто глава кабмина больше не считает Соединенные Штаты надежным партнером.

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