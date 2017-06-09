Банки ОАЭ прекратили все операции с лицами, внесенными в "террористический список"

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КАИР, 9 июня. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) запретил всем финансовым учреждениям страны проводить любые операции по счетам лиц и организаций, внесенных в "террористический список" четырех арабских государств. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.
По распоряжению ЦБ ОАЭ, всем банкам запрещается принимать вклады и обслуживать счета 59 человек и 12 структур, внесенных в черный список, составленный властями Египта, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна. Четыре арабских государства в распространенном минувшей ночью совместном заявлении подчеркнули, что они намерены "продолжать выявлять и преследовать тех, кто поддерживает террористов", а также бороться с "источниками финансирования террора, где бы эти источники не находились".
В "террористический список" внесены 26 граждан Египта. Большинство из них в настоящее время проживают на территории Катара. Кроме того в перечень лиц, непосредственно поддерживающих экстремистские группировки, вошли 18 катарцев, пять ливийцев, по два человека из Саудовской Аравии, Иордании, Кувейта и Бахрейна, а также йеменец и подданный ОАЭ. Список структур, поддерживающих террористов, составлен из шести организаций, действующих в Бахрейне, пяти - в Катаре и одной - на территории Ливии.
5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Дохой, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень диппредставительства. Ряд стран заявил о принятии серии других мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, высылке дипломатов и подданных Катара.