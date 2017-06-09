Трамп назвал неожиданными итоги выборов в Великобритании

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ВАШИНГТОН, 9 июня. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп кратко прокомментировал итоги прошедших в Великобритании выборов.
"Неожиданно", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов перед началом встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.
По итогам состоявшихся в четверг в Великобритании досрочных всеобщих выборов Консервативная партия потеряла парламентское большинство, получив 318 депутатских мандатов в 650-местной Палате общин (результаты голосования в одном из избирательных округов еще не оглашены, поэтому окончательные итоги волеизъявления будут скорректированы - прим. ТАСС). Такой результат вынудил премьер-министра Терезу Мэй приступить к формированию правительства меньшинства при поддержке Демократической юнионистской партии Северной Ирландии, занявшей 10 мест в законодательном органе, необходимых для того, чтобы обеспечить тори парламентское большинство как минимум в 326 мест.