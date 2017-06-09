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Директора Белого дома по социальным сетям обвинили в нарушении закона

Международная панорама
9 июня, 21:53 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

Ранее Дэн Скавино призвал в своем Twitter голосовать против конгрессмена Джастина Амаша

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ВАШИНГТОН, 9 июня. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Аппарат специального юрисконсульта, являющийся независимым федеральным ведомством США, заявил о том, что директор Белого дома по социальным сетям Дэн Скавино нарушил закон, призвав в апреле в своем Twitter голосовать против конгрессмена Джастина Амаша. Об этом говорится в письме, которое  оказалось в распоряжении издания Politico.

По мнению аппарата юрисконсульта, эти действия являются нарушением действующего законодательства, так как Скавино допустил эти высказывания, находясь на госслужбе. "Мы направили господину Скавино уведомительное письмо", - утверждают в аппарате.

Там также отмечают, что сам директор "недавно был проинформирован" насчет действующих правил и с тех пор никаких нарушений за ним замечено не было.

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