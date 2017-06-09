Генсек ООН в Астане призвал к выполнению Парижского соглашения по климату

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ООН, 9 июня. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Отношения ООН с государствами - членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) строятся на прочной основе. Об этом заявил на регулярном брифинге в штаб-квартире ООН официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик по итогам визита административного главы всемирной организации Антониу Гутерриша в Казахстан.
"Генсек ООН сегодня в Астане выступил на встрече глав государств ШОС, - сообщил Дюжаррик. - Он подчеркнул, что отношения этой организации с ООН основаны на прочном фундаменте, и обратился к участникам встречи с призывом выполнить положения Парижского соглашения по климату".
Гутерриш подчеркнул, что обеспечение условий для устойчивого развития - "это наилучший способ для недопущения таких проявлений, как экстремизм". В связи с этим он призвал уделить особое внимание решению проблем безработицы, укреплению демократических институтов и верховенства закона.