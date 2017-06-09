Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Генсек ООН в Астане призвал к выполнению Парижского соглашения по климату

Международная панорама
9 июня, 21:56 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко

Антониу Гутерриш также призвал уделить особое внимание решению проблем безработицы, укреплению демократических институтов и верховенства закона

Поделиться
Материал из 1 страницы

ООН, 9 июня. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Отношения ООН с государствами - членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) строятся на прочной основе. Об этом заявил на регулярном брифинге в штаб-квартире ООН официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик по итогам визита административного главы всемирной организации Антониу Гутерриша в Казахстан.

"Генсек ООН сегодня в Астане выступил на встрече глав государств ШОС, - сообщил Дюжаррик. - Он подчеркнул, что отношения этой организации с ООН основаны на прочном фундаменте, и обратился к участникам встречи с призывом выполнить положения Парижского соглашения по климату".

Гутерриш подчеркнул, что обеспечение условий для устойчивого развития - "это наилучший способ для недопущения таких проявлений, как экстремизм". В связи с этим он призвал уделить особое внимание решению проблем безработицы, укреплению демократических институтов и верховенства закона.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Саммит ШОС в Астане
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
История государственных символов России
Путешествие корреспондентов ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
15 главных фото недели: интервью с Путиным, ланч с Обамой и прогулки под дождем с принцем Гарри
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Поклонская показала документы в подтверждение слов, что квартира в Донецке не ее
2
Общественная палата назвала 10 самых добрых городов России
3
МО РФ: вместо борьбы с террористами возглавляемая США коалиция идет на сговор с ИГ
4
ФАС: высокие цены на продукты в Крыму являются результатом картельных сговоров
5
Генштаб: ситуация в Сирии улучшилась с подписанием меморандума о зонах деэскалации
6
МВД опровергло информацию о взрыве в жилом доме на юге Москвы
7
"Готов играть по английским правилам": как Слуцкий получил работу в "Халл Сити"
Темы дня
Загрузка...
Реклама