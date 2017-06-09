Трамп назвал себя сторонником укрепления НАТО

ВАШИНГТОН, 9 июня. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Президент США Дональд Трамп считает себя "сторонником укрепления НАТО" на основе более справедливого распределения общего бремени расходов на коллективную оборону. Он подтвердил это на совместной пресс-конференции в Белом доме с румынским коллегой Клаусом Йоханнисом.

Трамп поблагодарил Бухарест за намерение увеличить расходы на оборону до уровня более 2% ВВП и призвал другие государства последовать примеру Румынии.

Оба лидера подчеркнули, что их страны связывают отношения "стратегического партнерства", и выразили намерение их развивать.