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Трамп: "сговора" с РФ не было, источником утечек являлся экс-директор ФБР Коми

Международная панорама
9 июня, 22:44 дата обновления: 9 июня, 23:27 UTC+3

Также президент США заявил, что не требовал от Джеймса Коми лояльности и не призывал его прекратить расследование против президентского помощника Майкла Флинна

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

© AP Photo/Andrew Harnik

ВАШИНГТОН, 9 июня. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Дональд Трамп в пятницу в очередной раз заявил, что у него не было никакого "сговора" с российскими властями и он не пытался препятствовать отправлению правосудия. При этом американский лидер открыто обвинил директора ФБР Джеймса Коми в утечках информации.

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При этом глава Белого дома подчеркнул, что не требовал от директора ФБР лояльности и не призывал его прекратить расследование в отношении президентского помощника по национальной безопасности Майкла Флинна. Он также выразил готовность подтвердить это под присягой и изложить свою версию событий в беседе с экс-главой ФБР Робертом Мюллером, который уполномочен Минюстом США продолжать расследование по делу о так называемом вмешательстве России в прошедшие президентские выборы. "На 100%", - сказал Трамп о своей готовности выступить публично.

Он повторил свой тезис о том, что Демократическая партия использует эти домыслы в качестве "оправдания за свой проигрыш", так как, "по мнению некоторых людей", демократы не могли проиграть при существующей в США избирательной системе. Президент обвинил Коми в том, что некоторые его высказывания на прошедших в четверг слушаниях в сенатском спецкомитете по разведке были "неправдой", хотя, по его же словам, экс-глава спецслужбы подтвердил многое из того, что было сказано ранее главой государства.

Трампу также был задан вопрос, сохранились ли записи его встреч с Коми. "Я вам, возможно, скажу в самом ближайшем будущем", - ответил президент. Журналисты попросили уточнить, что может быть на них. "Вы будете очень разочарованы, когда услышите ответ", - сказал глава Белого дома.

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Отставка помощника Трампа Майкла Флинна Увольнение Джеймса Коми с поста главы ФБР
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