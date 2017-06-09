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Служба Gallup: на заре холодной войны американцы были против вещания на СССР

Международная панорама
9 июня, 22:25 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов

Сторонники вещания на Советский Союз надеялись, что эта работа в конце концов приведет к лучшему взаимопониманию между двумя народами и улучшению политических отношений

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ВАШИНГТОН, 9 июня. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Американцы изначально скептически относились к пропагандистскому вещанию на Советский Союз. Об этом напомнила  социологическая служба Gallup, приурочившая свою архивную публикацию к 70-летию начала холодной войны.

По ее информации, "сеть радиовещания на коротких волнах, получившая фирменное название "Голос Америки", создавалась еще в годы Второй мировой войны, "чтобы доносить американскую версию событий до европейских противников" Соединенных Штатов. Затем, "с началом холодной войны", она была "нацелена на Россию".

Однако, согласно публикации, в 1947 году служба Gallup выяснила, что в США "наблюдался раскол во мнениях по поводу того, насколько это целесообразно". Относительное большинство - 46% опрошенных отрицательно ответили на вопрос, "следует ли правительству тратить деньги на радиотрансляции, нацеленные на российский народ и призванные доносить до него правду об Америке и политике (американского) правительства". Правда, почти столько же респондентов - 43% - видели смысл в таких трансляциях.

Как отмечал тогда в комментариях к полученным данным основатель социологической службы Джордж Гэллап, сторонники вещания на Советский Союз надеялись, что эта работа в конце концов приведет к лучшему взаимопониманию между двумя народами и улучшению политических отношений. Скептики же были уверены, что это пустая трата денег, поскольку население СССР все равно не сможет или не станет слушать такие передачи.

Ссылаясь на данные других опросов общественного мнения, служба Gallup констатировала, что в то время 76% американцев "неблагожелательно относились к российскому правительству". Согласно публикации, положение лишь немного лучше.

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