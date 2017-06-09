Президент Румынии и госсекретарь США договорились о консультациях по черноморскому региону

БУХАРЕСТ, 9 июня. /Корр. ТАСС Николай Морозов/. Президент Румынии Клаус Йоханнис, находящийся с визитом в США, и госсекретарь Рекс Тиллерсон договорились интенсифицировать двусторонние консультации по черноморскому региону. Об этом сообщила в пятницу администрация румынского главы.

"Собеседники согласились, что необходимо ускорить ритм консультаций по специфическим темам, в особенности в отношении черноморского региона", - отмечается в сообщении, размещенном на сайте президентской администрации.

В нем подчеркивается, что в ходе переговоров "особое внимание было уделено укреплению экономического сотрудничества и энергетической безопасности в регионе Черного моря". "Румыния является одним из наименее зависимых государств с этой точки зрения и обладает потенциалом стать региональным поставщиком (энергоресурсов - прим. ТАСС) благодаря ресурсам на континентальном шельфе Черного моря и реализации проектов взаимного подключения (энергетических инфраструктур) ", - указывается в сообщении.

В ходе встречи Йоханнис подчеркнул, что "Румыния в равной степени привержена как европейскому проекту, так и стратегическому партнерству с США".