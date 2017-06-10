Президент Бразилии отказался отвечать на вопросы полиции по делу о коррупции

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 10 июня. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Защита президента Бразилии Мишела Темера обратилась в Федеральный верховный суд (ФВС) страны с просьбой отменить допрос главы государства и закрыть начатое в отношении него антикоррупционное расследование. Как сообщил интернет-портал UOL, лидер крупнейшей южноамериканской страны не ответил ни на один из 82 вопросов, заданных ему полицией, в отведенный для этого срок.

По словам адвокатов, отказ президента от дачи показаний связан с тем, что правоохранительные органы отклонились от темы расследования. "Темер стал мишенью целого ряда злоупотреблений и нарушений в отношении его индивидуальных прав и его положения как национального лидера. Это ставит под угрозу поддержание правопорядка и само существование демократического государства", - говорится в заявлении защиты.

5 июня Федеральная полиция Бразилии передала президенту 82 вопроса, на которые он обязан ответить в рамках допроса по делу о коррупции. Как глава государства Темер имеет право не встречаться со следователями лично, а передать им письменные ответы. Изначально сообщалось, что бразильский лидер обязан сделать это в течение 24 часов с того момента, как получит данные вопросы, однако затем по просьбе защиты указанный срок был продлен до 17:00 по местному времени (23:00 мск) 9 июня. При этом судья ФВС Эдсон Факин заявил, что Темер имеет право не отвечать на те вопросы, которые сочтет некорректно сформулированными.

В середине мая в крупнейшей южноамериканской стране разгорелся коррупционный скандал, напрямую затронувший главу государства. Бразильские предприниматели - братья Жоэсли и Уэсли Батиста - передали в ФВС аудиозапись, на которой Темер якобы просит подкупить бывшего председателя нижней палаты парламента Эдуарду Кунью, инициатора импичмента занимавшей пост президента Дилмы Руссефф. По версии следствия, деньги предназначались для "покупки молчания" Куньи. В распоряжении полиции также имеется видеозапись, на которой один из ближайших советников Темера - Родригу Роша Лоурес - кладет крупную сумму денег в чемодан.

После этого несколько оппозиционных политиков направили председателю нижней палаты парламента Родригу Майе запрос об импичменте президента. Кроме того, в отношении Темера было начато расследование по таким статьям, как коррупция, попытка препятствовать правосудию и организация преступного сообщества. В свою очередь глава государства отверг обвинения в попытке подкупа Куньи и обратился в суд с иском о прекращении расследования. По словам Темера, компрометирующая его запись "является фальшивкой", так как диалог был смонтирован.