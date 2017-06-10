МККК призвал создать зоны безопасности вокруг объектов инфраструктуры в Донбассе

КИЕВ, 10 июня. /ТАСС/. Международный Комитет Красного Креста (МККК) призвал стороны конфликта создать зоны безопасности вокруг важной инфраструктуры в Донбассе, в особенности это касается объектов водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

"Все стороны конфликта должны принять все возможные меры для обеспечения безопасности и защиты этих (инфраструктурных - прим. ТАСС) объектов. МККК повторяет свой призыв о создании зон безопасности вокруг Донецкой фильтровальной станции, первый насосной станции и Южнодонбасского трубопровода, а также другой важной инфраструктуры, находящейся в зоне риска на востоке Украины", - цитирует пресс-службу агентство "УНН".

По данным МККК, в связи с остановкой первой насосной станции Южнодонбасского водовода около 350 тыс. человек остались без воды. "До сих пор работа станции не возобновилась из-за нехватки гарантий безопасности, без которых сотрудники (предприятия "Вода Донбасса" - прим. ТАСС) не могут вернуться на предприятие. Безопасность гражданской инфраструктуры, которая предоставляет базовые услуги населению, является краеугольным камнем международного гуманитарного права", - добавили в организации.

В комитете выразили готовность выступить в качестве посредником между сторонами конфликта для создания зоны безопасности. Однако в таком случае территория безопасности должна быть четко определена и обозначена. Также на объекте не должно быть военного персонала или оборудования.

Насосная станция Южнодонбасского водовода расположена на подконтрольной провозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) территории вблизи линии соприкосновения у села Васильевка. По информации коммунального предприятия "Вода Донбасса", накануне в сооружения первого подъема водовода попали восемь снарядов, выпущенных со стороны украинских подразделений. Впоследствии стало известно о прекращении работы насосной станции. Без воды остался ряд крупных городов в юго-западной части Донбасса, в том числе Мариуполь, Волноваха, Красноармейск, Селидово, Димитров и Родинское.

МККК уже выступал с предложением создать демилитаризованные зоны безопасности для гражданского населения в Донбассе. Как заявил 3 февраля на брифинге в Женеве региональный директор по Европе и Центральной Азии Патрик Вьяль, МККК внес "предложение о создании зон безопасности вокруг ключевых объектов инфраструктуры подачи электричества и воды рядом с линией соприкосновения". Тогда в поддержку высказался и гуманитарный координатор системы ООН на Украине Нил Волкер. Однако вопрос до сих пор не получил своего продолжения.