Парламент Молдавии утвердил протокол о военном сотрудничестве с Румынией

КИШИНЕВ, 10 июня. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Парламент Молдавии преодолел вето президента Игоря Додона и повторно ратифицировал в пятницу протокол о военном сотрудничестве с Румынией. Он был ратифицирован еще 30 марта, однако глава государства, выступающий против расширения взаимодействия нейтральной республики с НАТО, отказался подписывать его. Против проголосовали депутаты от Партии социалистов Республики Молдова, поддерживающие Додона.

"Протокол напрямую противоречит Конституции и принципу постоянного нейтралитета, ставит под угрозу национальную безопасность страны. Его положения вызвали обеспокоенность среди стран, которые не входят в состав блока НАТО, что приведет к усилению напряженности в приднестровском вопросе", - заявил заместитель председателя парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку депутат-социалист Геннадий Митрюк.

В свою очередь председатель комиссии Роман Боцан, который представляет ратующую за вступление в НАТО и объединение с Румынией Либеральную партию, привел собственные доводы. "Конституционный суд указал в своем решении, что право на нейтралитет не налагает дополнительные требования, связанные с внешней политикой страны. Международная практика и доктрина не помешали нейтральным странам сотрудничать с иностранными военными органами для подготовки совместных действий по обороне", - сказал он.

Согласно опросам общественного мнения, подавляющее большинство граждан не поддерживает вступление Молдавии в Североатлантический альянс. Тем не менее с 1994 года республика сотрудничает с НАТО в соответствии с индивидуальным планом партнерства, а в Кишиневе уже действует информационный центр альянса.

Со своей стороны президент Молдавии заявил, что не допустит открытия бюро связи НАТО в Кишиневе: соглашение об этом было подписано до его вступления в должность премьер- министром Павлом Филипом. Додон также отказался утвердить декрет об отправке молдавского контингента на учения альянса в Румынии. А в ходе состоявшегося 7 февраля визита в Брюссель он попросил заместителя генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер уважать прописанный в Конституции страны нейтралитет, выразив опасение, что активизация взаимодействия с альянсом осложнит приднестровскую проблему. В беседе с корр. ТАСС Додон заявлял, что в случае открытия этот офис прекратит работу в следующем году после парламентских выборов.