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WSJ: США ведут с Россией секретные переговоры по зонам деэскалации на юго-западе Сирии

Международная панорама
10 июня, 2:18 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

По данным газеты, США рассчитывают согласовать с РФ пути разгрома ИГ. В случае успеха переговоров по зонам на юго-западе Сирии стороны могут установить такие зоны и в других частях арабской республики

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© AP Photo/Hassan Ammar

НЬЮ-ЙОРК, 10 июня. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Администрация президента США Дональда Трампа тайно проводит переговоры с Россией по вопросу создания зон деэскалации на юго-западе Сирии. Такое утверждение опубликовала в пятницу газета Wall Street Journal со ссылкой на источник из числа американских должностных лиц.

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По его сведениям, стороны провели две встречи, последнюю из них в Иордании около двух недель назад. Третью встречу, которая намечалась на текущую неделю, пришлось отложить из-за несовпадения рабочих графиков участников. Новые сроки этого раунда консультаций пока не установлены, утверждает источник.

С американской стороны переговоры ведут спецпредставитель президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Бретт Макгурк и спецпосланник главы государства по Сирии Майкл Ратни.

Согласно информации Wall Street Journal, американцы рассчитывают согласовать с Россией пути разгрома ИГ и необходимые для этого средства. В случае успеха переговоров по зонам деэскалации на юго-западе Сирии стороны готовы продолжить диалог с целью установить такие зоны и в других частях арабской республики, отмечают источники газеты.

4 мая в Астане представители России, Турции и Ирана подписали меморандум о создании зон деэскалации в Сирии. В их число вошли провинция Идлиб и некоторые части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама, район севернее Хомса, а также регион Восточная Гута под Дамаском и южные провинции Дераа и Эль-Кунейтра. Соглашение предполагает запрет на военную активность, в том числе полеты авиации, в этих зонах.

Действие документа рассчитано на полгода и может быть автоматически продлено на такой же период. При этом российские военные не раз заявляли, что борьба с группировками ИГ и "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) продолжится.

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