Трамп сохраняет прежние подходы к НАТО и РФ

ВАШИНГТОН, 10 июня. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Президент США Дональд Трамп согласен с 5-й статьей устава Североатлантического альянса, провозглашающей в НАТО принцип "один за всех, все за одного". Но он продолжает настаивать на том, что общее бремя расходов на коллективную оборону в альянсе должно распределяться более справедливо и что вопрос о финансовом вкладе разных государств можно ставить применительно не только к настоящему и будущему, но и к прошлому.

Глава вашингтонской администрации подтвердил это в пятницу на пресс-конференции, которую он провел в Белом доме совместно с гостем - президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. Оба лидера демонстрировали единодушие и говорили о готовности укреплять "стратегическое партнерство" своих стран.

Без уточнений по России

После недавнего визита Трампа в Брюссель и выступления в штаб-квартире НАТО многие специалисты и пресса обращали внимание на то, что президент США не сказал там прямо о поддержке его администрацией обязательств, вытекающих из 5-й статьи устава организации. Поэтому теперь его спросили об этом, и он сказал: "Я подтверждаю верность 5-й статье". "Мы для того там и находимся, чтобы обеспечивать защиту", - добавил хозяин Белого дома, очевидно имея в виду Европу.

От кого предполагается защищаться, Трамп не уточнял, хотя его прямо спрашивали, "разделяет ли он мнение о России как угрозе миру и безопасности в регионе". В итоге отвечать на вопрос о том, встревожены ли европейские союзники США такой "угрозой", пришлось его гостю. "Все встревожены, - сказал по этому поводу Йоханнис. - Но встревоженность должна вести к подготовленности".

"На мой взгляд, мы должны действовать очень просто, ясно и откровенно, когда говорим о России и с Россией, - продолжил румынский руководитель. - По моему мнению, нам необходим диалог. Но, с другой стороны, как все мы вместе решили в НАТО, нам необходимо и сильное сдерживание. И это сочетание сдерживания и диалога должно вести к такому решению, которое было бы возможным для всех сторон".

Трамп к этому ничего добавлять не стал.

Просроченная задолженность?

Ранее по ходу выступления хозяин Белого дома называл себя "сторонником укрепления НАТО за счет распределения общего бремени среди стран - членов" альянса. По его словам, "это и происходит", а "деньги начинают стекаться в НАТО". Он ставил в пример другим партнерам по альянсу Румынию, которая, по его словам, обязалась увеличить свои военные расходы "с 1,4% до более чем 2%".

Попутно Трамп сказал о союзниках США по НАТО: "Они не платят, что с них причитается теперь, но ведь они не платили и прежде, уже многие годы. И я спрашиваю: вернемся ли мы когда-нибудь к этому вопросу об уплате за многие, многие прошлые годы?"

"Ни один прежний президент не ставил этого вопроса, но я ставлю, - продолжил он. - Может быть, все же стоит частично или полностью это уплатить?"

Когда об этом же спросили Йоханниса, тот дипломатично сказал, что "НАТО основана на ценностях, но в конечном счете это военный альянс", а военные приготовления стоят дорого. В принципе он, по его словам, вполне поддерживает идею распределения общей финансовой ноши между союзниками.

При обсуждении этой темы специалисты в США утверждают, что на самом деле никакой просроченной задолженности за прошлые годы в НАТО не существует, поскольку финансирование альянса основано не на членских взносах. Если верить прессе, Трампу много раз на это указывали, но он продолжает гнуть свою линию.

Отклик на высказывания Коми

Как и ожидалось заранее, Трампа просили прокомментировать высказывания бывшего директора ФБР Джеймса Коми, который в четверг давал показания в сенатском комитете по разведке Конгресса США. Законодатели-демократы выясняли у отставного силовика, не было ли признаков предвыборного сговора между штабом Трампа и Россией и не было ли со стороны президента попыток воспрепятствовать отправлению правосудия. Никаких новых козырей Коми оппозиционерам не дал; более того, он признал, что сам организовал утечку в прессу информации о своих конфиденциальных беседах с руководителем администрации.

Поэтому и Трамп теперь охотно откликнулся на вопросы на эту тему. "Ни сговора, ни помех для правосудия" не было, а "источник утечки" - сам Коми, резюмировал он. Хозяин Белого дома также опроверг слова экс-главы ФБР о том, будто он требовал от него "лояльности" и призывал оставить в покое бывшего президентского помощника по национальной безопасности Майкла Флинна, находящегося под следствием. "Я этого не говорил", - утверждал Трамп.

Правда, Коми давал свои показания под присягой. На вопрос о том, готов ли он сделать то же самое, Трамп ответил: "На 100%". Он также пообещал "в самом ближайшем будущем" сообщить журналистам, имеются ли в его распоряжении записи бесед с бывшим директором ФБР (термин, который при этом использовался, может означать как аудио-, так и видеофайлы). На вопрос о содержании записей президент ответил: "Вы будете сильно разочарованы".

Кризис вокруг Катара

В самом начале пресс-конференции Трамп по собственной инициативе затронул тему политико-дипломатического кризиса вокруг Катара. Он заявил, что эта страна, "к сожалению, исторически занимается финансированием терроризма, причем на очень высоком уровне".

По словам президента США, идея нынешней конфронтации с Катаром принадлежала ряду государств - участников международного мусульманского форума, состоявшегося недавно с его участием в Эр-Рияде. "Я решил вместе с госсекретарем Рексом Тиллерсоном, нашим блестящим генералитетом и военными, что пришло время призвать Катар прекратить это финансирование и поддержку экстремистской идеологии", - сказал американский лидер.

"Хочу призвать все страны немедленно прекратить поддержку терроризма, - продолжил он. - Не буду называть другие государства, но мы недостаточно делаем для решения проблемы".

Впрочем, президент Соединенных Штатов не сомневается, что в конечном счете американцы "решат эту проблему". "У нас просто нет иного выбора", - заявил он.

Что касается Катара, то, по словам Трампа, в Вашингтоне хотят "вновь видеть его среди ответственных стран". "Мы просим Катар и другие государства региона делать больше и быстрее (для борьбы с терроризмом)", - констатировал президент США.