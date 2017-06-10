Трамп сохраняет прежние подходы к НАТО и РФ

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ВАШИНГТОН, 10 июня. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Президент США Дональд Трамп согласен с 5-й статьей устава Североатлантического альянса, провозглашающей в НАТО принцип "один за всех, все за одного". Но он продолжает настаивать на том, что общее бремя расходов на коллективную оборону в альянсе должно распределяться более справедливо и что вопрос о финансовом вкладе разных государств можно ставить применительно не только к настоящему и будущему, но и к прошлому.
Глава вашингтонской администрации подтвердил это в пятницу на пресс-конференции, которую он провел в Белом доме совместно с гостем - президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. Оба лидера демонстрировали единодушие и говорили о готовности укреплять "стратегическое партнерство" своих стран.
После недавнего визита Трампа в Брюссель и выступления в штаб-квартире НАТО многие специалисты и пресса обращали внимание на то, что президент США не сказал там прямо о поддержке его администрацией обязательств, вытекающих из 5-й статьи устава организации. Поэтому теперь его спросили об этом, и он сказал: "Я подтверждаю верность 5-й статье". "Мы для того там и находимся, чтобы обеспечивать защиту", - добавил хозяин Белого дома, очевидно имея в виду Европу.
От кого предполагается защищаться, Трамп не уточнял, хотя его прямо спрашивали, "разделяет ли он мнение о России как угрозе миру и безопасности в регионе". В итоге отвечать на вопрос о том, встревожены ли европейские союзники США такой "угрозой", пришлось его гостю. "Все встревожены, - сказал по этому поводу Йоханнис. - Но встревоженность должна вести к подготовленности".
"На мой взгляд, мы должны действовать очень просто, ясно и откровенно, когда говорим о России и с Россией, - продолжил румынский руководитель. - По моему мнению, нам необходим диалог. Но, с другой стороны, как все мы вместе решили в НАТО, нам необходимо и сильное сдерживание. И это сочетание сдерживания и диалога должно вести к такому решению, которое было бы возможным для всех сторон".
Трамп к этому ничего добавлять не стал.
Ранее по ходу выступления хозяин Белого дома называл себя "сторонником укрепления НАТО за счет распределения общего бремени среди стран - членов" альянса. По его словам, "это и происходит", а "деньги начинают стекаться в НАТО". Он ставил в пример другим партнерам по альянсу Румынию, которая, по его словам, обязалась увеличить свои военные расходы "с 1,4% до более чем 2%".
Попутно Трамп сказал о союзниках США по НАТО: "Они не платят, что с них причитается теперь, но ведь они не платили и прежде, уже многие годы. И я спрашиваю: вернемся ли мы когда-нибудь к этому вопросу об уплате за многие, многие прошлые годы?"
"Ни один прежний президент не ставил этого вопроса, но я ставлю, - продолжил он. - Может быть, все же стоит частично или полностью это уплатить?"
Когда об этом же спросили Йоханниса, тот дипломатично сказал, что "НАТО основана на ценностях, но в конечном счете это военный альянс", а военные приготовления стоят дорого. В принципе он, по его словам, вполне поддерживает идею распределения общей финансовой ноши между союзниками.
При обсуждении этой темы специалисты в США утверждают, что на самом деле никакой просроченной задолженности за прошлые годы в НАТО не существует, поскольку финансирование альянса основано не на членских взносах. Если верить прессе, Трампу много раз на это указывали, но он продолжает гнуть свою линию.
Как и ожидалось заранее, Трампа просили прокомментировать высказывания бывшего директора ФБР Джеймса Коми, который в четверг давал показания в сенатском комитете по разведке Конгресса США. Законодатели-демократы выясняли у отставного силовика, не было ли признаков предвыборного сговора между штабом Трампа и Россией и не было ли со стороны президента попыток воспрепятствовать отправлению правосудия. Никаких новых козырей Коми оппозиционерам не дал; более того, он признал, что сам организовал утечку в прессу информации о своих конфиденциальных беседах с руководителем администрации.
Поэтому и Трамп теперь охотно откликнулся на вопросы на эту тему. "Ни сговора, ни помех для правосудия" не было, а "источник утечки" - сам Коми, резюмировал он. Хозяин Белого дома также опроверг слова экс-главы ФБР о том, будто он требовал от него "лояльности" и призывал оставить в покое бывшего президентского помощника по национальной безопасности Майкла Флинна, находящегося под следствием. "Я этого не говорил", - утверждал Трамп.
Правда, Коми давал свои показания под присягой. На вопрос о том, готов ли он сделать то же самое, Трамп ответил: "На 100%". Он также пообещал "в самом ближайшем будущем" сообщить журналистам, имеются ли в его распоряжении записи бесед с бывшим директором ФБР (термин, который при этом использовался, может означать как аудио-, так и видеофайлы). На вопрос о содержании записей президент ответил: "Вы будете сильно разочарованы".
В самом начале пресс-конференции Трамп по собственной инициативе затронул тему политико-дипломатического кризиса вокруг Катара. Он заявил, что эта страна, "к сожалению, исторически занимается финансированием терроризма, причем на очень высоком уровне".
По словам президента США, идея нынешней конфронтации с Катаром принадлежала ряду государств - участников международного мусульманского форума, состоявшегося недавно с его участием в Эр-Рияде. "Я решил вместе с госсекретарем Рексом Тиллерсоном, нашим блестящим генералитетом и военными, что пришло время призвать Катар прекратить это финансирование и поддержку экстремистской идеологии", - сказал американский лидер.
"Хочу призвать все страны немедленно прекратить поддержку терроризма, - продолжил он. - Не буду называть другие государства, но мы недостаточно делаем для решения проблемы".
Впрочем, президент Соединенных Штатов не сомневается, что в конечном счете американцы "решат эту проблему". "У нас просто нет иного выбора", - заявил он.
Что касается Катара, то, по словам Трампа, в Вашингтоне хотят "вновь видеть его среди ответственных стран". "Мы просим Катар и другие государства региона делать больше и быстрее (для борьбы с терроризмом)", - констатировал президент США.