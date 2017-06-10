Трамп выразил Мэй поддержку после выборов в Великобритании

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ВАШИНГТОН, 10 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре выразил главе правительства Великобритании Терезе Мэй поддержку после состоявшихся в стране всеобщих выборов. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Белого дома.
"Президент Трамп сегодня поговорил с премьер-министром Терезой Мэй и выразил ей поддержку после выборов. Президент подчеркнул свою приверженность особым отношениям между США и Великобританией, а также сказал, что рассчитывает продолжать работать с премьер-министром для достижения общих целей и в общих интересах на протяжении предстоящих лет", - говорится в заявлении.
Как свидетельствуют обнародованные в пятницу результаты подсчета голосов, Консервативная партия одержала в Соединенном Королевстве победу на прошедших в четверг всеобщих выборах, но утратила парламентское большинство в нижней палате. По сравнению с составом Палаты общин предыдущего созыва тори потеряли 13 мандатов, а вместе с ними - и право на самостоятельное формирование правительства, для чего необходимо иметь парламентское большинство, составляющее не менее 326 мест в нижней палате. Лейбористы же, наоборот, нарастили численность своей фракции на 30 мест.