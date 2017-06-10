Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Каракас обвинил Меркель в потворстве насилию в Венесуэле

Международная панорама
10 июня, 3:22 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк

Министр иностранных дел Боливарианской Республики сочла заявления канцлера ФРГ вмешательством во внутренние дела государства

Поделиться
Материал из 1 страницы

МЕХИКО, 10 июня. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Венесуэльские власти осудили в пятницу заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о необходимости добиваться мирного решения для охватившего южноамериканскую страну кризиса. Министр иностранных дел Боливарианской Республики Дельси Родригес сочла его вмешательством во внутренние дела государства. Глава правительства ФРГ в настоящее время совершает поездку по странам Латинской Америки.

"Венесуэла протестует против заявлений канцлера Ангелы Меркель, вмешивающихся во внутренние дела страны и потворствующих устроенному оппозицией насилию, и осуждает их", - написала Родригес в своем Twitter. "Ангела Меркель должна знать, что оппозиция выбрала насилие, вандализм и преступления вместо того, чтобы внять демократическим призывам", - добавила она.

Третий месяц Венесуэлу сотрясают антиправительственные манифестации. Только в минувшую среду в Каракасе на них получили травмы порядка 200 человек. Число пострадавших за это время превысило 1,3 тыс. человек, свыше 3,1 тыс. были задержаны. По разным оценкам официальных лиц, погибли от 67 до 80 человек.

Поводом для выступлений послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента Николаса Мадуро и ограничивающие функции парламента, а также запрет одному из лидеров оппозиции Энрике Каприлесу претендовать на выборные должности. Ситуация обострилась после того, как Мадуро принял решение созвать Конституционную ассамблею, которая может реформировать систему госуправления и вносить изменения в основной закон страны.

Выборы в этот орган намечены на 30 июля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Политический кризис в Венесуэле
Страны
Венесуэла
Персоны
Меркель, Ангела Мадуро, Николас
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
История государственных символов России
Путешествие корреспондентов ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
15 главных фото недели: интервью с Путиным, ланч с Обамой и прогулки под дождем с принцем Гарри
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп назвал неожиданными итоги выборов в Великобритании
2
Общественная палата назвала 10 самых добрых городов России
3
МО РФ: вместо борьбы с террористами возглавляемая США коалиция идет на сговор с ИГ
4
ФАС: высокие цены на продукты в Крыму являются результатом картельных сговоров
5
Генеральная репетиция: сборная России сыграла вничью с чилийцами перед Кубком конфедераций
6
Роскомнадзор: сбой в оплате картами Сбербанка произошел не из-за атак хакеров
7
Фраза Порошенко "мой народ проживет без соцсетей" возмутила украинских пользователей
Темы дня
Загрузка...
Реклама