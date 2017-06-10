Каракас обвинил Меркель в потворстве насилию в Венесуэле

МЕХИКО, 10 июня. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Венесуэльские власти осудили в пятницу заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о необходимости добиваться мирного решения для охватившего южноамериканскую страну кризиса. Министр иностранных дел Боливарианской Республики Дельси Родригес сочла его вмешательством во внутренние дела государства. Глава правительства ФРГ в настоящее время совершает поездку по странам Латинской Америки.

"Венесуэла протестует против заявлений канцлера Ангелы Меркель, вмешивающихся во внутренние дела страны и потворствующих устроенному оппозицией насилию, и осуждает их", - написала Родригес в своем Twitter. "Ангела Меркель должна знать, что оппозиция выбрала насилие, вандализм и преступления вместо того, чтобы внять демократическим призывам", - добавила она.

Третий месяц Венесуэлу сотрясают антиправительственные манифестации. Только в минувшую среду в Каракасе на них получили травмы порядка 200 человек. Число пострадавших за это время превысило 1,3 тыс. человек, свыше 3,1 тыс. были задержаны. По разным оценкам официальных лиц, погибли от 67 до 80 человек.

Поводом для выступлений послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента Николаса Мадуро и ограничивающие функции парламента, а также запрет одному из лидеров оппозиции Энрике Каприлесу претендовать на выборные должности. Ситуация обострилась после того, как Мадуро принял решение созвать Конституционную ассамблею, которая может реформировать систему госуправления и вносить изменения в основной закон страны.

Выборы в этот орган намечены на 30 июля.