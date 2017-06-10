Ромни заявил, что Клинтон уговаривала его согласиться на пост госсекретаря при Трампе

НЬЮ-ЙОРК, 10 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Бывший кандидат на выборах президента США Митт Ромни заявил, что Хиллари Клинтон уговаривала его согласиться на должность госсекретаря в администрации Дональда Трампа. Об этом Ромни заявил, выступая в пятницу на встрече представителей республиканского истеблишмента в американском Парк-Сити (штат Юта).

После победы на выборах президента Трамп некоторое время рассматривал Ромни на должность главы внешнеполитического ведомства. По словам Ромни, после того, как представители Трампа связались с ним с тем, чтобы в предварительном порядке обсудить возможность его назначения на данный пост, он позвонил "буквально каждому" из живущих ныне экс-госсекретарей США, чтобы посоветоваться с ними.

"Я говорил в том числе и с Клинтон", - отметил Ромни, говоря про бывшую первую леди, которая занимала пост шефа американской дипломатии с 2009 по 2013 годы. "В каждом случае все они говорили: "Пожалуйста, соглашайся на эту работу, если тебе ее предложат. Мы будем крайне рады видеть тебя в этом качестве", - рассказал политик.

Впрочем, как отметил Ромни, официально должность ему так и не предложили. Трамп впоследствии назначил на этот пост экс-главу нефтегазовой корпорации ExxonMobil Рекса Тиллерсона. По словам Ромни, он считает, что президент сделал "правильный выбор". Ромни также выразил мнение, что многочисленные разногласия по поводу различных внешнеполитических вопросов между ним самим и Трампом могли бы помешать ему исполнять обязанности госсекретаря.

Экс-губернатор штата Массачусетс Ромни был кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах США в 2012 году, однако потерпел поражение в борьбе с демократом Бараком Обамой. 70-летний Ромни, называвший Россию "геополитическим противником для США номер один", некоторое время считался основным кандидатом Трампа на должность госсекретаря.

В ходе президентской гонки прошлого года Ромни критиковал Трампа, называя его непригодным к исполнению обязанностей главы государства. Он прилагал значительные усилия, чтобы не дать Трампу победить на выборах, называл его обманщиком и мошенником. Как сообщали СМИ, в связи с этим многие в окружении Трампа считали, что Ромни не может быть лояльным сторонником хозяина Белого дома, и настаивали на другой кандидатуре на пост госсекретаря.