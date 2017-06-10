Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ромни заявил, что Клинтон уговаривала его согласиться на пост госсекретаря при Трампе

Международная панорама
10 июня, 3:55 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков

Однако официально бывшему кандидату на выборах президента США должность так и не предложили

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 10 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Бывший кандидат на выборах президента США Митт Ромни заявил, что Хиллари Клинтон уговаривала его согласиться на должность госсекретаря в администрации Дональда Трампа. Об этом Ромни заявил, выступая в пятницу на встрече представителей республиканского истеблишмента в американском Парк-Сити (штат Юта).

После победы на выборах президента Трамп некоторое время рассматривал Ромни на должность главы внешнеполитического ведомства. По словам Ромни, после того, как представители Трампа связались с ним с тем, чтобы в предварительном порядке обсудить возможность его назначения на данный пост, он позвонил "буквально каждому" из живущих ныне экс-госсекретарей США, чтобы посоветоваться с ними.

"Я говорил в том числе и с Клинтон", - отметил Ромни, говоря про бывшую первую леди, которая занимала пост шефа американской дипломатии с 2009 по 2013 годы. "В каждом случае все они говорили: "Пожалуйста, соглашайся на эту работу, если тебе ее предложат. Мы будем крайне рады видеть тебя в этом качестве", - рассказал политик.

Впрочем, как отметил Ромни, официально должность ему так и не предложили. Трамп впоследствии назначил на этот пост экс-главу нефтегазовой корпорации ExxonMobil Рекса Тиллерсона. По словам Ромни, он считает, что президент сделал "правильный выбор". Ромни также выразил мнение, что многочисленные разногласия по поводу различных внешнеполитических вопросов между ним самим и Трампом могли бы помешать ему исполнять обязанности госсекретаря.

Экс-губернатор штата Массачусетс Ромни был кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах США в 2012 году, однако потерпел поражение в борьбе с демократом Бараком Обамой. 70-летний Ромни, называвший Россию "геополитическим противником для США номер один", некоторое время считался основным кандидатом Трампа на должность госсекретаря.

В ходе президентской гонки прошлого года Ромни критиковал Трампа, называя его непригодным к исполнению обязанностей главы государства. Он прилагал значительные усилия, чтобы не дать Трампу победить на выборах, называл его обманщиком и мошенником. Как сообщали СМИ, в связи с этим многие в окружении Трампа считали, что Ромни не может быть лояльным сторонником хозяина Белого дома, и настаивали на другой кандидатуре на пост госсекретаря.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Клинтон, Хиллари
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
История государственных символов России
Путешествие корреспондентов ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
15 главных фото недели: интервью с Путиным, ланч с Обамой и прогулки под дождем с принцем Гарри
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп назвал неожиданными итоги выборов в Великобритании
2
Общественная палата назвала 10 самых добрых городов России
3
МО РФ: вместо борьбы с террористами возглавляемая США коалиция идет на сговор с ИГ
4
ФАС: высокие цены на продукты в Крыму являются результатом картельных сговоров
5
Генеральная репетиция: сборная России сыграла вничью с чилийцами перед Кубком конфедераций
6
Роскомнадзор: сбой в оплате картами Сбербанка произошел не из-за атак хакеров
7
Фраза Порошенко "мой народ проживет без соцсетей" возмутила украинских пользователей
Темы дня
Загрузка...
Реклама