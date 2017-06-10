В Великобритании задержан еще один подозреваемый в организации теракта в Лондоне

Матч отбора к ЧМ-2018 Босния и Герцеговина - Греция завершился дракойСпорт 10 июня, 4:35
Трамп сохраняет прежние подходы к НАТО и РФМеждународная панорама 10 июня, 2:48
Тереза Мэй удержалась в кресле премьера ВеликобританииМеждународная панорама 10 июня, 2:40
Суд в Бразилии оправдал Темера по делу о финансировании предвыборной кампанииМеждународная панорама 10 июня, 2:32
DM: Шарапова может не сыграть на турнире в Бирмингеме из-за травмыСпорт 10 июня, 2:30
WSJ: США ведут с Россией секретные переговоры по зонам деэскалации на юго-западе СирииМеждународная панорама 10 июня, 2:18
Генеральная репетиция: сборная России сыграла вничью с чилийцами перед Кубком конфедерацийСпорт 10 июня, 1:15
Звягинцев: полемика вокруг кинокартины "Нелюбовь" говорит о том, что "фильм работает"Культура 10 июня, 0:56
Болт не будет пытаться обновить свои рекорды перед завершением карьерыСпорт 10 июня, 0:25
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Полиция Великобритании задержала на востоке Лондона еще одного подозреваемого в терроризме в рамках расследования теракта, совершенного в центре британской столицы 3 июня. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Скотленд-Ярда.
Согласно заявлению полиции, 27-летний мужчина был задержан в своем доме в пригородном районе Илфорд "по подозрению в совершении, подготовке или подстрекательстве к акту терроризма".
На данный момент он находится под стражей в полицейском участке в графстве Беркшир.
В настоящее время под стражей также остаются пять человек. Еще 12 человек, задержанных на более ранних этапах расследования, были отпущены без предъявления обвинений.
3 июня три террориста на автомобиле совершили наезд на пешеходов в районе Лондонского моста. Затем они доехали до Боро-маркета, расположенного в непосредственной близости, вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. Погибли восемь человек, правоохранители ликвидировали нападавших.