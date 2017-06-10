В Великобритании задержан еще один подозреваемый в организации теракта в Лондоне

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Полиция Великобритании задержала на востоке Лондона еще одного подозреваемого в терроризме в рамках расследования теракта, совершенного в центре британской столицы 3 июня. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Скотленд-Ярда.

Согласно заявлению полиции, 27-летний мужчина был задержан в своем доме в пригородном районе Илфорд "по подозрению в совершении, подготовке или подстрекательстве к акту терроризма".

На данный момент он находится под стражей в полицейском участке в графстве Беркшир.

В настоящее время под стражей также остаются пять человек. Еще 12 человек, задержанных на более ранних этапах расследования, были отпущены без предъявления обвинений.

3 июня три террориста на автомобиле совершили наезд на пешеходов в районе Лондонского моста. Затем они доехали до Боро-маркета, расположенного в непосредственной близости, вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. Погибли восемь человек, правоохранители ликвидировали нападавших.