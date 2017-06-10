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Sky: исполнители теракта в Лондоне пытались арендовать грузовик весом 7,5 тонн

Международная панорама
10 июня, 4:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июня. /ТАСС

Один из террористов не смог произвести оплату, поэтому им пришлось взять более легкий фургон и нагрузить его мешками с гравием, сообщает телеканал

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МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Террористы, совершившие 3 июня атаку в центре британской столицы, пытались арендовать грузовик весом 7,5 тонн, однако один из исполнителей не смог произвести платеж. Об этом сообщил в пятницу телеканал Sky News со ссылкой на полицию Великобритании.

В связи с этим им пришлось взять более легкий фургон и нагрузить его мешками с гравием, добавил канал. Внутри фургона также нашли 13 бутылок из-под вина с зажигательной смесью, предназначенных, возможно, для следующей стадии атаки.

3 июня три террориста на автомобиле совершили наезд на пешеходов в районе Лондонского моста. Затем они доехали до Боро-маркета, расположенного в непосредственной близости, вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. Погибли восемь человек, правоохранители застрелили нападавших.

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