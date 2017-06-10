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Меркель: Венесуэла находится в очень сложной ситуации

Международная панорама
10 июня, 5:45 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк

По словам канцлера ФРГ, в Венесуэле наблюдается "по-настоящему трудное положение", и из него не может быть простого выхода

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МЕХИКО, 10 июня. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Положение в Венесуэле, переживающей острый политический и социально-экономический кризис, вызывает серьезную озабоченность. Такое мнение выразила в пятницу вечером на пресс-конференции в мексиканской столице канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она прибыла в латиноамериканскую страну с визитом по приглашению президента Энрике Пеньи Ньето.

"Я очень обеспокоена ситуацией в Венесуэле", - сказала Меркель. По ее словам, в южноамериканской стране наблюдается "по-настоящему трудное положение", и из него не может быть простого выхода. В сложившейся обстановке, считает Меркель, единственное, что можно сделать, - пригласить стороны к диалогу.

Ранее глава МИД Венесуэлы Дельси Родригес осудила заявление канцлера ФРГ о необходимости добиваться мирного урегулирования кризиса в южноамериканской стране. Министр расценила его как вмешательство во внутренние дела.

Третий месяц Венесуэлу сотрясают антиправительственные манифестации. Только 7 июня в Каракасе в ходе них получили травмы порядка 200 человек. Число пострадавших за это время превысило 1,3 тыс. человек, свыше 3,1 тыс. были задержаны. По разным оценкам официальных лиц, погибли от 67 до 80 человек.

Поводом для выступлений послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента Николаса Мадуро и ограничивающие функции парламента, а также запрет одному из лидеров оппозиции Энрике Каприлесу претендовать на выборные должности. Ситуация обострилась после того, как Мадуро принял решение созвать Конституционную ассамблею, которая может реформировать систему госуправления и вносить изменения в основной закон страны. Выборы в этот орган намечены на 30 июля.

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Политический кризис в Венесуэле
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