Меркель: страны Персидского залива должны сотрудничать, чтобы выйти из кризиса

МЕХИКО, 10 июня. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Добиться выхода из кризиса вокруг Катара можно только при участии всех региональных игроков. Такое мнение высказала в пятницу на пресс-конференции в столице Мексики канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она находится в латиноамериканской стране с визитом по приглашению президента Энрике Пеньи Ньето.

"Ситуация, которую мы наблюдаем в настоящее время, вызывает тревогу, - отметила Меркель. - Нам бы хотелось, чтобы страны, входящие в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), начали сотрудничать". Канцлер ФРГ добавила, что европейцы заинтересованы в мирном разрешении конфликтов в регионе, в частности, в Сирии, Ираке и Ливии. "Есть много разногласий, но политические решения будут только в том случае, если будут поддерживаться контакты между всеми игроками", - отметила она.

Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий 5 июня объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, якобы его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего дипломатического представительства. Ряд стран заявил о принятии серии других мер, в том числе о прекращении морского и авиасообщения, о высылке дипломатов и подданных Катара.

С предложениями о содействии в разрешении кризиса выступил ряд стран. Эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах совершил поездки в Джидду, Дубай и Доху. Президент США Дональд Трамп предложил организовать встречу сторон в Белом доме.