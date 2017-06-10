Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: КНДР готовится к запуску межконтинентальной баллистической ракеты

Международная панорама
10 июня, 7:15 UTC+3 ПХЕНЬЯН /Корр. ТАСС, Юрий Сидоров

Как пишет газета Rodong Sinmun, серия проведенных Пхеньяном успешных тестов стратегических вооружений показала, что "близится время, когда КНДР осуществит запуск МБР"

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Ahn Young-joon

ПХЕНЬЯН, 10 июня. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. КНДР может провести испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) в ближайшем будущем. Об этом сообщила центральная газета страны Rodong Sinmun.

Как отмечается в статье этого издания, "серия проведенных Пхеньяном успешных тестов стратегических вооружений показала, что близится время, когда КНДР осуществит запуск МБР".

Смотрите также

ЕС расширил санкции против КНДР в связи с резолюцией Совбеза ООН

В КНДР заявили, что способны превратить в пепел Японский архипелаг в чрезвычайной ситуации

КНДР провела запуск нескольких противокорабельных ракет

"Испытание ракеты такого класса, которое наверняка будет успешным, продемонстрирует провал враждебной политики США в отношении народной республики", - подчеркивает газета.

Rodong Sinmun считает, что Вашингтон "не осмелится развязать войну со страной, обладающей ядерным оружием и МБР".

Как признал председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд, власти КНДР смогут рано или поздно запустить межконтинентальную баллистическую ракету. Ее использование вместе с ядерной боеголовкой "вызывает обеспокоенность у Вашингтона", заявил военачальник, выступая на международной конференции "Шангри-Ла диалог" в Сингапуре.

9 июня КНДР провела на восточном побережье страны испытания крылатых противокорабельных ракет нового типа.

Как сообщило информационное агентство ЦТАК, "они точно поразили все обозначенные цели" в Японском море. Цель испытаний заключалась в проверке тактико-технических свойств этой системы вооружений, разработанной Академией военных наук. Одновременно проходило тестирование мобильной пусковой установки. 29 мая в этом районе был произведен запуск баллистической ракеты.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Страны
США КНДР
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
История государственных символов России
Путешествие корреспондентов ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
15 главных фото недели: интервью с Путиным, ланч с Обамой и прогулки под дождем с принцем Гарри
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп назвал неожиданными итоги выборов в Великобритании
2
Общественная палата назвала 10 самых добрых городов России
3
Служба безопасности Украины начала проверку сотрудников после скандала с элитными авто
4
Reuters: Трамп намерен объявить о новом политическом курсе в отношении Кубы
5
Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Марата Сафина
6
Юлию Хрущеву похоронят 13 июня на Троекуровском кладбище
7
Матч отбора к ЧМ-2018 Босния и Герцеговина - Греция завершился дракой
Темы дня
Загрузка...
Реклама