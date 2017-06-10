СМИ: КНДР готовится к запуску межконтинентальной баллистической ракеты

ПХЕНЬЯН, 10 июня. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. КНДР может провести испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) в ближайшем будущем. Об этом сообщила центральная газета страны Rodong Sinmun.

Как отмечается в статье этого издания, "серия проведенных Пхеньяном успешных тестов стратегических вооружений показала, что близится время, когда КНДР осуществит запуск МБР".

"Испытание ракеты такого класса, которое наверняка будет успешным, продемонстрирует провал враждебной политики США в отношении народной республики", - подчеркивает газета.

Rodong Sinmun считает, что Вашингтон "не осмелится развязать войну со страной, обладающей ядерным оружием и МБР".

Как признал председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд, власти КНДР смогут рано или поздно запустить межконтинентальную баллистическую ракету. Ее использование вместе с ядерной боеголовкой "вызывает обеспокоенность у Вашингтона", заявил военачальник, выступая на международной конференции "Шангри-Ла диалог" в Сингапуре.

9 июня КНДР провела на восточном побережье страны испытания крылатых противокорабельных ракет нового типа.

Как сообщило информационное агентство ЦТАК, "они точно поразили все обозначенные цели" в Японском море. Цель испытаний заключалась в проверке тактико-технических свойств этой системы вооружений, разработанной Академией военных наук. Одновременно проходило тестирование мобильной пусковой установки. 29 мая в этом районе был произведен запуск баллистической ракеты.