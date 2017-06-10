Телеканал CNN разорвал контракт с ведущим, нецензурно отозвавшимся о Трампе

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НЬЮ-ЙОРК, 10 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. CNN разорвал контракт с ведущим одной из транслируемых на этом американском телеканале передач Резой Асланом после того, как тот нецензурно обозвал президента США Дональда Трампа в своем Twitter. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении CNN.
В нем отмечается, что канал "решил не продлевать контракт" с Асланом. "Мы желаем Резе и его команде всего самого наилучшего", - говорится также в нем. При этом представители телеканала подчеркнули, что Аслан не являлся штатным сотрудником CNN и работал на контрактной основе.
Аслан попал под шквал критики после того, как в одном из своих сообщений в Twitter он нецензурно выругался про Трампа, раскритиковав президента за его реакцию на недавние теракты в Лондоне. Аслан предположил, что глава Белого дома в своей риторике использует трагедию для того, чтобы продвигать подписанный им и впоследствии заблокированный судом закон о запрете на въезд в США граждан из ряда государств с преимущественно мусульманским населением.
После этого ведущий принес свои извинения, заявив, что "должен был использовать более подходящие слова для того, чтобы выразить свой шок и возмущение отсутствием у президента воспитанности и сочувствия к жертвам" трагедии в Лондоне.
Аслан вел на телеканале CNN передачу под названием "Верующий" (Believer), в рамках которой он ездил по миру и знакомился с представителями разных религий. После того, как CNN разорвала контракт, отказавшись таким образом от трансляции нового сезона телепрограммы, он выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что "крайне разочарован" данным решением. "Я понимаю, что CNN пытается защитить свой бренд непредвзятого СМИ", - отметил ведущий. "Я согласен с CNN, что лучшим выходом из ситуации будет, если наши пути разойдутся", - добавил он.
Это уже второй случай за последнее время, когда CNN отказывается от услуг ведущего, вокруг которого вспыхнул скандал. В конце мая американский фотограф Тайлер Шилдс, известный своими провокационными работами, опубликовал снимок с актрисой Кэти Гриффин, держащей в руке окровавленную маску, которая напоминала голову президента Трампа. Фото спровоцировало бурную негативную реакцию в СМИ и социальных сетях. Телеканал CNN, где Гриффин традиционно выступала в качестве одной из ведущих трансляции праздничных новогодних мероприятий, назвал снимок "отвратительным и непристойным" и разорвал контракт с актрисой.