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СМИ: президент Болгарии заявил, что поддержит любые действия по отмене санкций против РФ

Международная панорама
10 июня, 8:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июня. /ТАСС

При этом Румен Радев отметил, что не может самостоятельно инициировать снятие ограничительных мер

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МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Президент Болгарии Румен Радев заявил, что готов поддержать любые действия, направленные на отмену антироссийских санкций, хотя и не может сам выступить с такой инициативой. Об этом сообщил в пятницу телеканал bTV.

"С удовольствием поддержим любые действия по отмене этих санкций, однако стоит понимать - президент самостоятельно не может инициировать такой акт", - приводит канал слова болгарского лидера.

Радев также отметил, что намерен встретиться с президентом России. "В скором времени у меня будет разговор с российским президентом Владимиром Путиным... приглашу его к 140-летию со дня освобождения Болгарии (от османского ига, будет отмечаться 3 марта 2018 года - прим. ТАСС)", - сказал он.

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Персоны
Радев, Румен
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Санкции в отношении России
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