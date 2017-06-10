СМИ: президент Болгарии заявил, что поддержит любые действия по отмене санкций против РФ

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Президент Болгарии Румен Радев заявил, что готов поддержать любые действия, направленные на отмену антироссийских санкций, хотя и не может сам выступить с такой инициативой. Об этом сообщил в пятницу телеканал bTV.

"С удовольствием поддержим любые действия по отмене этих санкций, однако стоит понимать - президент самостоятельно не может инициировать такой акт", - приводит канал слова болгарского лидера.

Радев также отметил, что намерен встретиться с президентом России. "В скором времени у меня будет разговор с российским президентом Владимиром Путиным... приглашу его к 140-летию со дня освобождения Болгарии (от османского ига, будет отмечаться 3 марта 2018 года - прим. ТАСС)", - сказал он.