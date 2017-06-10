ABC: республиканцы считают, что Трамп должен жестче относиться к РФ

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НЬЮ-ЙОРК, 10 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Президент США Дональд Трамп должен продемонстрировать гораздо более жесткий подход по отношению к России и поддержать предлагаемое американскими законодателями ужесточение санкций против Москвы. К этому главу государства призвал в пятницу ряд влиятельных республиканцев, выступавших на встрече представителей партийного истеблишмента в Парк-Сити (штат Юта), сообщает телекомпания ABC.
По ее данным, республиканцы согласились, что "президенту необходимо занять более жесткую позицию по отношению к России". Так, экс-губернатор штата Массачусетс Митт Ромни, который участвовал в президентской гонке 2012 года, однако проиграл демократу Бараку Обаме, выразил мнение, что Трампу необходимо прямо заявить о том, что РФ будто бы пыталась повлиять на исход прошлогодних выборов в США.
"Никто не предполагает, что это действительно повлияло на результаты (выборов), однако русские пытались оказать влияние на результат", - утверждал Ромни, говоря о якобы имевшем место вмешательстве РФ в американские избирательные процессы, в котором Вашингтон бездоказательно обвиняет Москву. "Президент должен прямо заявить: "Это вопиюще", - считает Ромни. "Но когда ты сам атакуешь, говоришь, что это "фейковые" новости, ты лишь больше привлекаешь к этому внимание", - сказал политик.
Сенатор Линдси Грэм (от штата Южная Каролина) в свою очередь считает, что президенту необходимо поддержать законопроект об ужесточении санкций против России, который он подготовил вместе с сенатором Джоном Маккейном (от штата Аризона). "Я думаю, что это пойдет президенту на пользу, если он публично скажет: "Это правильно, мы должны наказать Россию за то, что она угрожала нашим выборам", - заявил Грэм. По словам сенатора, Трамп считает, что разговоры про якобы вмешательство России "делегитимизируют его победу" на выборах. "Это неправда", - указал он, добавив, что хочет помочь президенту и подтолкнуть его к правильным, по мнению сенатора, действиям.
Маккейн, также выступавший на мероприятии, заявил о согласии со своими коллегами, выразив надежду, что Трамп прислушается к их советам. "Я думаю, что наш президент еще только учится", - сказал он. По мнению Маккейна, Трампу следует полагаться на его команду по нацбезопасности, которую сенатор назвал одной из самых сильных из всех, которые он когда-либо видел.
Домыслы о вмешательстве России в политические процессы в США уже продолжительное время муссируются Демократической партией - прежде правящей, а ныне оппозиционной - и близкими к ней СМИ. И сам Трамп, и Россия множество раз на самом высоком уровне отвергали эти инсинуации как политизированные и направленные на делегитимизацию законно избранного президента США.