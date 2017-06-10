Премьер Сингапур назвал возможность теракта в стране вопросом времени

СИНГАПУР, 10 июня. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун считает, что потенциальный теракт в стране является "вопросом времени". Об этом глава правительства заявил в интервью австралийской радиовещательной корпорации ABC.

"Нужно говорить, когда, и при этом нет необходимости задаваться вопросом, а будет ли", - подчеркнул Ли Сянь Лун. "Мы предполагаем, что это однажды может случиться и в Сингапуре, поэтому и делаем все возможное, чтобы быть к этому готовыми", - признал премьер.

В числе проводимых мер глава правительства назвал и "психологическую подготовку населения". "Нужно быть уверенным, что многонациональное население нашей стране не попадет под огромное давление", - уточнил Ли Сянь Лун. По его словам, в числе последствий от возможных терактов также значится "возможная утрата доверия и уверенности между представителями различных национальностей и вероисповеданий".

Премьер подчеркнул, что государство "серьезно обеспокоено проблемой терроризма". "Кажется, что Ближний Восток находится от нас очень далеко, но это не так. Проблемы касаются и нас", - подчеркнул глава кабмина. Так, он отметил, что "граждане Сингапура отправились на Ближний Восток, чтобы присоединиться к террористам".

Кроме того, по его словам, "сингапурцы находятся и в числе экстремистов, ведущих боевые действия против правительственных войск Филиппин на юге этой страны".