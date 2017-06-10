Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Премьер Сингапур назвал возможность теракта в стране вопросом времени

Международная панорама
10 июня, 9:24 UTC+3 СИНГАПУР /Корр. ТАСС, Евгений Соловьев

По словам Ли Сянь Луна, в Сингапуре делают все, чтобы быть готовыми к возможности теракта

Поделиться
Материал из 1 страницы

СИНГАПУР, 10 июня. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун считает, что потенциальный теракт в стране является "вопросом времени". Об этом глава правительства заявил в интервью австралийской радиовещательной корпорации ABC.

"Нужно говорить, когда, и при этом нет необходимости задаваться вопросом, а будет ли", - подчеркнул Ли Сянь Лун. "Мы предполагаем, что это однажды может случиться и в Сингапуре, поэтому и делаем все возможное, чтобы быть к этому готовыми", - признал премьер.

В числе проводимых мер глава правительства назвал и "психологическую подготовку населения". "Нужно быть уверенным, что многонациональное население нашей стране не попадет под огромное давление", - уточнил Ли Сянь Лун. По его словам, в числе последствий от возможных терактов также значится "возможная утрата доверия и уверенности между представителями различных национальностей и вероисповеданий".

Премьер подчеркнул, что государство "серьезно обеспокоено проблемой терроризма". "Кажется, что Ближний Восток находится от нас очень далеко, но это не так. Проблемы касаются и нас", - подчеркнул глава кабмина. Так, он отметил, что "граждане Сингапура отправились на Ближний Восток, чтобы присоединиться к террористам".

Кроме того, по его словам, "сингапурцы находятся и в числе экстремистов, ведущих боевые действия против правительственных войск Филиппин на юге этой страны".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Сингапур
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
История государственных символов России
Путешествие корреспондентов ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
15 главных фото недели: интервью с Путиным, ланч с Обамой и прогулки под дождем с принцем Гарри
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Общественная палата назвала 10 самых добрых городов России
2
СМИ: президент Болгарии заявил, что поддержит любые действия по отмене санкций против РФ
3
ФАС: высокие цены на продукты в Крыму являются результатом картельных сговоров
4
WSJ: США ведут с Россией секретные переговоры по зонам деэскалации на юго-западе Сирии
5
СБУ запретила въезд в страну немецкому политику за посещение Крыма
6
Оливер Стоун: американская журналистка плохо подготовилась к интервью с Путиным
7
Роскомнадзор: сбой в оплате картами Сбербанка произошел не из-за атак хакеров
Темы дня
Загрузка...
Реклама