Казахстан внесет $300 тыс. в Фонд ООН по борьбе с терроризмом

АСТАНА, 10 июня. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Казахстан принял решение сделать целевой взнос в Трастовый Фонд ООН по борьбе с терроризмом в размере $300 тыс. Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана.

"На этой неделе в ходе рабочего визита в Нью-Йорк заместителя министра иностранных дел Казахстана Ержана Ашикбаева было объявлено о решении Астаны сделать целевой взнос в Трастовый Фонд ООН по борьбе с терроризмом в размере $300 тыс. Данные средства будут направлены на реализацию Глобальной контртеррористической стратегии ООН, в частности третьей фазы проекта "Поддержка реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, тем самым Казахстан стал первой в регионе страной-донором указанной программы, обеспечив более 10% от финансирования данного проекта. "Мы рассматриваем данный вклад как часть нашего общего ответа на текущие вызовы в области безопасности в Центральной Азии", - сказал Ашикбаев, слова которого приводит пресс-служба МИД.