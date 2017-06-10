Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Казахстан внесет $300 тыс. в Фонд ООН по борьбе с терроризмом

Международная панорама
10 июня, 9:24 UTC+3 АСТАНА /Корр. ТАСС, Юлия Нитченко

Данные средства будут направлены на реализацию третьей фазы проекта "Поддержка реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии"

Поделиться
Материал из 1 страницы

АСТАНА, 10 июня. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Казахстан принял решение сделать целевой взнос в Трастовый Фонд ООН по борьбе с терроризмом в размере $300 тыс. Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана.

"На этой неделе в ходе рабочего визита в Нью-Йорк заместителя министра иностранных дел Казахстана Ержана Ашикбаева было объявлено о решении Астаны сделать целевой взнос в Трастовый Фонд ООН по борьбе с терроризмом в размере $300 тыс. Данные средства будут направлены на реализацию Глобальной контртеррористической стратегии ООН, в частности третьей фазы проекта "Поддержка реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, тем самым Казахстан стал первой в регионе страной-донором указанной программы, обеспечив более 10% от финансирования данного проекта. "Мы рассматриваем данный вклад как часть нашего общего ответа на текущие вызовы в области безопасности в Центральной Азии", - сказал Ашикбаев, слова которого приводит пресс-служба МИД.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Казахстан
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
История государственных символов России
Путешествие корреспондентов ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
15 главных фото недели: интервью с Путиным, ланч с Обамой и прогулки под дождем с принцем Гарри
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Общественная палата назвала 10 самых добрых городов России
2
СМИ: президент Болгарии заявил, что поддержит любые действия по отмене санкций против РФ
3
ФАС: высокие цены на продукты в Крыму являются результатом картельных сговоров
4
WSJ: США ведут с Россией секретные переговоры по зонам деэскалации на юго-западе Сирии
5
СБУ запретила въезд в страну немецкому политику за посещение Крыма
6
Оливер Стоун: американская журналистка плохо подготовилась к интервью с Путиным
7
Роскомнадзор: сбой в оплате картами Сбербанка произошел не из-за атак хакеров
Темы дня
Загрузка...
Реклама