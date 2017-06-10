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Президент Сербии сократил визит в Казахстан из-за рождения сына

Международная панорама
10 июня, 12:22 UTC+3 БЕЛГРАД /Корр. ТАСС, Павел Бушуев

Эта поездка стала первым зарубежным визитом Александара Вучича после его вступления в должность главы государства

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БЕЛГРАД, 10 июня. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Президент Сербии Александар Вучич сократил свой визит в Казахстан в связи с рождением сына. Об этом сербский лидер сообщил в своем Twitter.

"Сегодня вечером впервые должен отменить государственные обязанности, делаю это с улыбкой на лице, так как у нас с Тамарой несколько минут назад родился сын", - написал Вучич.

Президент Сербии находился в Казахстане с двухдневным визитом. Поездка в Казахстан стала первым зарубежным визитом Вучича после его вступления в должность президента страны. В ходе поездки были запланированы встречи с президентом страны Нурсултаном Назарбаевым и премьером Бакиджаном Сагинтаевым. Вучич также принял участие в церемонии открытия специализированной выставки "Астана ЭКСПО2017".

В 2013 году Вучич женился второй раз. Его избранницей стала Тамара Джуканович (работает в МИД Сербии). От первого брака с Ксенией Янкович (развелись в 2011 году, журналист) имеет двоих детей - сына Данилу и дочь Милицу.

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