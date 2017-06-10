В ДНР запустили насосы Южнодонбасского водовода после простоя из-за обстрелов

ДОНЕЦК, 10 июня. /ТАСС/. Специалисты провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) возобновили работу насосной станции первого подъема Южнодонбасского водовода после двухдневного простоя из-за обстрелов. Об этом сообщил представитель коммунального предприятия "Компания "Вода Донбасса",

"Только что мы запустили агрегаты, станция заработала, все в порядке. Уже пошла вода на Красноармейское направление (территория, подконтрольная украинским властям)", - приводит его слова Донецкое агентство новостей.

Представитель предприятия добавил, что было повторно проведено обследование местности на наличие неразорвавшихся боеприпасов. По его данным, было найдено и обезврежено более 30 взрывоопасных предметов. Работы проходили в присутствии российских офицеров в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и наблюдателей миссии ОБСЕ.

Украинская армия в ночь с 8 на 9 июня нанесла удар по территории насосной станции первого подъема Южнодонбасского водовода под Ясиноватой. По информации "Воды Донбасса", всего было зафиксировано восемь попаданий снарядов. На предприятии отметили, что в результате отключения станции сокращается подача воды в Докучаевск, также и прекращено водоснабжение ряда крупных подконтрольных Киеву городов в юго-западной части Донбасса, в том числе Мариуполь, Волноваха, Красноармейск, Селидово, Димитров, Родинское и многие другие населенные пункты.

"Вода Донбасса" заявила о планах провести восстановление оборудования и запустить насосную станцию в работу еще накануне. Однако позднее стало известно, что процедура затягивается по вине украинской стороны в СЦКК, которая не смогла вовремя обеспечить обещанные ранее меры безопасности. В связи с этим запуск водовода был перенесен на 10 июня.

Насосная станция Южнодонбасского водовода расположена на подконтрольной силам провозглашенной ДНР территории вблизи "серой зоны" в районе села Васильевка. Последний раз этот участок водопровода попадал под обстрел 27 февраля, в результате были повреждены стены административного здания.