В ДНР запустили насосы Южнодонбасского водовода после простоя из-за обстрелов

Легкоатлетка Конева планирует возобновить карьеру зимойСпорт 10 июня, 13:24
Военные РФ в 2016 году засекли более 800 иностранных разведывательных самолетовАрмия и ОПК 10 июня, 12:53
Участники экологического автопробега заложили аллею кипарисов в СевастополеОбщество 10 июня, 12:39
Лавров: РФ сделает все возможное, чтобы помочь урегулированию ситуации вокруг КатараПолитика 10 июня, 12:21
Двукратный призер ОИ Нижегородов стал третьим на чемпионате России в ходьбе на 50 кмСпорт 10 июня, 12:17
Сборные Канады и Швейцарии по хоккею примут участие в Кубке Карьяла в следующем сезонеСпорт 10 июня, 12:02
Баскетбольная академия в Краснодаре может стать базой подготовки сборных РФ 3х3Спорт 10 июня, 11:56
СМИ: бывший тренер сборной России Фабио Капелло возглавит китайский "Цзянсу Сунин"Спорт 10 июня, 11:43
Сбербанк проводит видеофлешмоб в соцсетях в честь Дня РоссииОбщество 10 июня, 11:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ДОНЕЦК, 10 июня. /ТАСС/. Специалисты провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) возобновили работу насосной станции первого подъема Южнодонбасского водовода после двухдневного простоя из-за обстрелов. Об этом сообщил представитель коммунального предприятия "Компания "Вода Донбасса",
"Только что мы запустили агрегаты, станция заработала, все в порядке. Уже пошла вода на Красноармейское направление (территория, подконтрольная украинским властям)", - приводит его слова Донецкое агентство новостей.
Представитель предприятия добавил, что было повторно проведено обследование местности на наличие неразорвавшихся боеприпасов. По его данным, было найдено и обезврежено более 30 взрывоопасных предметов. Работы проходили в присутствии российских офицеров в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и наблюдателей миссии ОБСЕ.
Украинская армия в ночь с 8 на 9 июня нанесла удар по территории насосной станции первого подъема Южнодонбасского водовода под Ясиноватой. По информации "Воды Донбасса", всего было зафиксировано восемь попаданий снарядов. На предприятии отметили, что в результате отключения станции сокращается подача воды в Докучаевск, также и прекращено водоснабжение ряда крупных подконтрольных Киеву городов в юго-западной части Донбасса, в том числе Мариуполь, Волноваха, Красноармейск, Селидово, Димитров, Родинское и многие другие населенные пункты.
"Вода Донбасса" заявила о планах провести восстановление оборудования и запустить насосную станцию в работу еще накануне. Однако позднее стало известно, что процедура затягивается по вине украинской стороны в СЦКК, которая не смогла вовремя обеспечить обещанные ранее меры безопасности. В связи с этим запуск водовода был перенесен на 10 июня.
Насосная станция Южнодонбасского водовода расположена на подконтрольной силам провозглашенной ДНР территории вблизи "серой зоны" в районе села Васильевка. Последний раз этот участок водопровода попадал под обстрел 27 февраля, в результате были повреждены стены административного здания.