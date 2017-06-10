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Генсек ООН возложил в Самарканде цветы к могиле первого президента Узбекистана

Международная панорама
10 июня, 13:32 UTC+3 ТАШКЕНТ /Корр. ТАСС, Валерий Бирюков

Затем запланирована поездка Антониу Гутерриша в столицу Республики Каракалпакстан - город Нукус

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ТАШКЕНТ, 10 июня. /Корр. ТАСС Валерий Бирюков/. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш после посещения мемориала первого президента Узбекистана Ислама Каримова ознакомился с деятельностью народной приемной главы республики в Самарканде. Об этом сообщили в представительстве ООН в Ташкенте.

"Затем генеральный секретарь ООН встретился с представителями гражданского общества махалли "Юксалиш", которые рассказали ему о роли махалли в социальных процессах", - говорится в сообщении. Ожидается, что во второй половине дня состоится встреча Антониу Гутерриша с нынешним президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Затем запланирована поездка генсека в столицу Республики Каракалпакстан - город Нукус - и эпицентр экологической катастрофы Муйнак, где делегация ООН посетит кладбище кораблей.

В воскресенье Антониу Гутерриш вылетит в Бишкек, откуда после встречи с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым поедет в город Ош, где семь лет назад произошло кровавое межэтническое столкновение.

Как сообщили в представительстве ООН, 12 июня в столице Таджикистана Душанбе Антониу Гутерриш выступит на конференции по устойчивому развитию, а 13 июня - в столице Туркмении Ашхабаде примет участие в диалоге высокого уровня, посвященном реализации стратегии борьбы с терроризмом в Центральной Азии.

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