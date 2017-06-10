Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: в Кувейте допросили подданных эмирата, внесенных в террористический список

Международная панорама
10 июня, 13:38 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ /Корр. ТАСС, Павел Прокофьев

Источники газеты Al Qabas в силовых структурах подчеркнули, что затребуют у арабских стран данные о "спящих ячейках" террористов в регионе

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 10 июня. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Силы безопасности Кувейта провели допрос подданных эмирата, попавших в террористический список, составленный Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), Бахрейном и Египтом. Об этом сообщила кувейтская газета Al Qabas.

Читайте также новости по теме:
Ситуация вокруг Катара
© AP Photo/Ronald Zak

Эрдоган: власти Турции ранее не замечали, что Катар поддерживает терроризм

Трамп сохраняет прежние подходы к НАТО и РФ

Трамп призвал Катар прекратить финансирование терроризма

По информации издания, подозреваемые в экстремизме Хиджадж аль-Аджми, Хаким аль-Мутайри и Хамад аль-Али "уже некоторое время находятся под пристальным надзором аппарата госбезопасности, у них изъяты паспорта и временно запрещен выезд из Кувейта". При этом газета напоминает, что, согласно кувейтской конституции, ни один подданный эмирата не может быть выслан из страны или передан другому государству. Официальной реакции Кувейта пока не поступало.

Источники газеты в силовых структурах эмирата подчеркнули, что затребуют у своих коллег из Саудовской Аравии и других арабских стран последние данные о "спящих ячейках" террористов в регионе. В МВД Кувейта распорядились ввести усиленные меры безопасности в международном аэропорту и на других пограничных пунктах страны, утверждает издание.

9 июня Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет, вслед за разрывом с Катаром дипломатических отношений 5 июня, опубликовали террористический список, в который включили 59 человек и 12 организаций. Среди структур, поддерживающих террористов, шесть организаций, действующих на Бахрейне, пять - в Катаре и одна - на территории Ливии. В реестр вошли граждане Египта, подданные Катара, пять ливийцев, по два человека из Саудовской Аравии, Иордании, Кувейта и Бахрейна, а также йеменец и подданный ОАЭ. В Дохе черный список, составленный четырьмя арабскими странами, назвали безосновательным.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
ОАЭ Катар Кувейт Египет Бахрейн Саудовская Аравия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
История государственных символов России
Хищные птицы армии
Путешествие корреспондентов ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
18
Третий за три месяца: очередной теракт в Великобритании унес жизни семи человек
4
Инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро-маркет объявлены терактами
15
Теракт в посольском квартале Кабула: десятки жертв и сотни пострадавших
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Общественная палата назвала 10 самых добрых городов России
2
СМИ: президент Болгарии заявил, что поддержит любые действия по отмене санкций против РФ
3
Совершивший жесткую посадку под Саратовом самолет не имел разрешения на взлет
4
Глава МИД Катара поблагодарил РФ за предложенную помощь
5
Суд в Чите арестовал подростка, конфетами с наркотиками которого отравились дети
6
Лавров: РФ сделает все возможное, чтобы помочь урегулированию ситуации вокруг Катара
7
Венгерский депутат: Украина развалится из-за отсутствия автономии у этнических меньшинств
Темы дня
Загрузка...
Реклама