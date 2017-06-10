СМИ: в Кувейте допросили подданных эмирата, внесенных в террористический список

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 10 июня. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Силы безопасности Кувейта провели допрос подданных эмирата, попавших в террористический список, составленный Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), Бахрейном и Египтом. Об этом сообщила кувейтская газета Al Qabas.

По информации издания, подозреваемые в экстремизме Хиджадж аль-Аджми, Хаким аль-Мутайри и Хамад аль-Али "уже некоторое время находятся под пристальным надзором аппарата госбезопасности, у них изъяты паспорта и временно запрещен выезд из Кувейта". При этом газета напоминает, что, согласно кувейтской конституции, ни один подданный эмирата не может быть выслан из страны или передан другому государству. Официальной реакции Кувейта пока не поступало.

Источники газеты в силовых структурах эмирата подчеркнули, что затребуют у своих коллег из Саудовской Аравии и других арабских стран последние данные о "спящих ячейках" террористов в регионе. В МВД Кувейта распорядились ввести усиленные меры безопасности в международном аэропорту и на других пограничных пунктах страны, утверждает издание.

9 июня Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет, вслед за разрывом с Катаром дипломатических отношений 5 июня, опубликовали террористический список, в который включили 59 человек и 12 организаций. Среди структур, поддерживающих террористов, шесть организаций, действующих на Бахрейне, пять - в Катаре и одна - на территории Ливии. В реестр вошли граждане Египта, подданные Катара, пять ливийцев, по два человека из Саудовской Аравии, Иордании, Кувейта и Бахрейна, а также йеменец и подданный ОАЭ. В Дохе черный список, составленный четырьмя арабскими странами, назвали безосновательным.