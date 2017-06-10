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Глава Европарламента считает, что распространение популизма в Европе остановилось

Международная панорама
10 июня, 14:26 UTC+3 РИМ /Корр. ТАСС, Вера Щербакова

По мнению Антонио Таяни, свидетельством этого стали результаты состоявшихся в Великобритании парламентских выборов

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РИМ, 10 июня. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Председатель Европарламента Антонио Таяни считает, что "сезон популизма в Европе подходит к концу" и свидетельством этого стали результаты состоявшихся в Великобритании парламентских выборов. Такое мнение он выразил в опубликованном в субботу в газете Corriere della Sera интервью.

"Если слоганы не реализуются, они ведут к разочарованию. Избиратели заметили, что Брюссель не может быть виноват во всем. Голосование в Великобритании показало, что сезон популизма кончается. Так было во Франции, Австрии, Нидерландах", - сказал Таяни.

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Он считает, что потеря (премьер-министром Великобритании) Терезой Мэй необходимого большинства в парламенте означает, что переговоры о выходе Лондона из ЕС станут менее жесткими. "Перспектива "жесткого Brexit" заблокирована. Важно, чтобы в Великобритании было сильное правительство, с которым ЕС должен вести открытый диалог, учитывая, что Лондон останется важным партнером для решения ключевых проблем, таких как терроризм, миграция", - указал Таяни. При этом важнейшим условием, по его словам, будет сохранение и гарантии соблюдения прав европейцев в Великобритании после того, как страна выйдет из сообщества.

По итогам состоявшихся в четверг в Великобритании досрочных всеобщих выборов Консервативная партия потеряла парламентское большинство, получив 318 депутатских мандатов в 650-местной Палате общин (результаты голосования в одном из избирательных округов еще не оглашены, поэтому окончательные итоги волеизъявления будут скорректированы). Такой результат вынудил премьер-министра Терезу Мэй приступить к формированию правительства меньшинства при поддержке Демократической юнионистской партии Северной Ирландии, занявшей 10 мест в законодательном органе, необходимых для того, чтобы обеспечить тори минимальное парламентское большинство в 326 мест.

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