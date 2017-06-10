Глава Европарламента считает, что распространение популизма в Европе остановилось

Хрюнов: WBA вынесет решение по чемпионскому бою Устинова в течение неделиСпорт 10 июня, 15:11
Мамедов: российские фехтовальщики выступят на ЧЕ в Тбилиси экспериментальным составомСпорт 10 июня, 14:50
Скачки на приз президента РФБиографии и справки 10 июня, 14:49
"Авангарденс" в Петербурге вывернул деревья вверх корнямиКультура 10 июня, 14:37
Олимпийская чемпионка Егорян не выступит в личном турнире на ЧЕ по фехтованиюСпорт 10 июня, 14:36
Призер ОИ-2004 в ходьбе на 50 км Денис Нижегородов пока не собирается уходить из спортаСпорт 10 июня, 14:25
Левитин: включение микста в настольном теннисе в ОИ - шанс на медаль для сборной РФСпорт 10 июня, 14:16
Неучастие Месси в матче со сборной Сингапура из-за свадьбы вызвало скандалСпорт 10 июня, 14:13
РФПЛ подтвердила переименование "Терека" в "Ахмат"Спорт 10 июня, 14:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РИМ, 10 июня. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Председатель Европарламента Антонио Таяни считает, что "сезон популизма в Европе подходит к концу" и свидетельством этого стали результаты состоявшихся в Великобритании парламентских выборов. Такое мнение он выразил в опубликованном в субботу в газете Corriere della Sera интервью.
"Если слоганы не реализуются, они ведут к разочарованию. Избиратели заметили, что Брюссель не может быть виноват во всем. Голосование в Великобритании показало, что сезон популизма кончается. Так было во Франции, Австрии, Нидерландах", - сказал Таяни.
Он считает, что потеря (премьер-министром Великобритании) Терезой Мэй необходимого большинства в парламенте означает, что переговоры о выходе Лондона из ЕС станут менее жесткими. "Перспектива "жесткого Brexit" заблокирована. Важно, чтобы в Великобритании было сильное правительство, с которым ЕС должен вести открытый диалог, учитывая, что Лондон останется важным партнером для решения ключевых проблем, таких как терроризм, миграция", - указал Таяни. При этом важнейшим условием, по его словам, будет сохранение и гарантии соблюдения прав европейцев в Великобритании после того, как страна выйдет из сообщества.
По итогам состоявшихся в четверг в Великобритании досрочных всеобщих выборов Консервативная партия потеряла парламентское большинство, получив 318 депутатских мандатов в 650-местной Палате общин (результаты голосования в одном из избирательных округов еще не оглашены, поэтому окончательные итоги волеизъявления будут скорректированы). Такой результат вынудил премьер-министра Терезу Мэй приступить к формированию правительства меньшинства при поддержке Демократической юнионистской партии Северной Ирландии, занявшей 10 мест в законодательном органе, необходимых для того, чтобы обеспечить тори минимальное парламентское большинство в 326 мест.