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Сирийские войска вышли к границе с Ираком

Международная панорама
10 июня, 15:15 дата обновления: 10 июня, 15:37 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин

Войска установили контроль "над большим числом огневых позиций и стратегических точек в Сирийской пустыне к востоку от КПП в Эт-Танфе", сообщили в командовании ВС республики

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БЕЙРУТ, 10 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Сирийская армия и отряды ополченцев "успешно выполнили первый этап операции в восточных районах страны и вышли к границе с братским Ираком". Об этом говорится в заявлении командования Вооруженных сил республики, распространенном агентством SANA.

В нем сообщается, что войска установили контроль "над большим числом огневых позиций и стратегических точек в Сирийской пустыне к востоку от КПП в Эт-Танфе".

"Выход к сирийско-иракской границе является поворотным моментом в войне против террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ - прим. ТАСС) и позволит создать плацдарм для расширения военных операций в пограничном регионе", - подчеркивается в документе.

Командование ВС республики подтверждает "решимость сирийской армии и ее союзников разгромить оставшиеся форпосты ИГ, сузив кольцо окружения вокруг них и перекрыв линии снабжения террористов". "Сирийское командование предупреждает так называемую международную коалицию от продолжения попыток помешать проведению антитеррористической операции правительственных войск с целью восстановления стабильности и безопасности на всей территории страны", - указывается в заявлении. В нем подчеркивается, что сирийская армия и ее союзники являются "единственной эффективной силой в войне с формированиями ИГ, "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ) и другими связанными с ними экстремистскими группировками".

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Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
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